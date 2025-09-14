سرايا القدس: دمرنا آلية عسكرية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، عن تمكن مجاهديها من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، و ذلك عبر منشور على صفحتها الرسمية في "تلجرام".

وقالت : "دمّرنا أمس السبت دبابة إسرائيلية من نوع (ميركافاه 4) بتفجير عبوة مضادة للدروع -مزروعة مسبقاً- خلال توغلها بمحيط صالة اليازجي في حي الشيخ رضوان".

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب العامين.