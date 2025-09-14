قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

جيش الاحتلال يتوقع وصول عدد جنوده المصابين إلى 100 ألف خلال 3 سنوات

القسم الخارجي

كشف تقرير نشره موقع "والا" العبري، نقلا عن قسم التأهيل في وزارة الأمن الإسرائيلية، أن عدد الجنود المصابين الذين يتلقون الرعاية من القسم بلغ حتى الآن نحو 81,700 مصاب، من بينهم 31,000 يعانون من اضطرابات وصعوبات نفسية.

وأشار التقرير إلى أن الحرب على قطاع غزة أسفرت عن إصابة أكثر من 20 ألف شخص، ما يقارب نصفهم يعانون من مشكلات نفسية، وهو ما يشكل ضغطًا متزايدًا على المنظومة الطبية والتأهيلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا للتقديرات التي أوردها قسم التأهيل، فإن العدد الإجمالي للمصابين الذين سيتعامل معهم الجيش قد يصل بحلول عام 2028 إلى نحو 100 ألف مصاب، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتفاقم التبعات النفسية والجسدية على الجنود.

ويعكس هذا الارتفاع الحاد في أعداد المصابين، خاصة النفسيين منهم، تداعيات الحرب الطويلة على جنود الاحتلال الإسرائيلي، وسط تحذيرات من أزمة متصاعدة في مجال التأهيل والدعم النفسي داخل المؤسسة العسكرية.

وزارة الأمن الإسرائيلية عدد الجنود المصابين إسرائيل الحرب على قطاع غزة الجيش الإسرائيلي

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

جانب من الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور

