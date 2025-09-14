تحرك شاحنات القافلة 36 من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

تحركت شاحنات القافلة السادسة والثلاثين من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت قد أفادت قناة القاهرة الإخبارية، باصطفاف شاحنات القافلة السادسة والثلاثين تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقبل يومين شرعت شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن قافلة زاد العزة. من مصر إلى غزة"، الخميس، فى الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة من البوابة الفرعية لميناء رفح البرى وصولا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، حيث تخضع الشاحنات للتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى قبل أن تدخل إلى الفلسطينيين بالقطاع.