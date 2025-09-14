مفوض الأونروا: غزة تمحى وتتحول إلى أرض غير صالحة للحياة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن قطاع غزة يتعرض لدمار واسع، مشيرا إلى أنه يتم "محو غزة وتحويلها إلى أرض قاحلة"، وأنها "تغدو يوما بعد يوم غير صالحة لعيش البشر".

وفي بيان صادر عنه اليوم، أوضح لازاريني أن الأطفال في غزة يعانون من الجوع، والعائلات تجبر على النزوح القسري، فيما يعيش السكان في حالة مستمرة من الخوف والقلق.

وأكد لازاريني أن العملية العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق تستدعي تدخلا سياسيا عاجلًا، مشددًا على أن "الإرادة السياسية واتخاذ القرار باتا ضروريين أكثر من أي وقت مضى".

وقال: "يجب وقف إطلاق النار فورا... ما نشهده يعكس غيابا تامًا للتعاطف والرحمة، ويجسد حالة الإفلات من العقاب التي أصبحت سائدة".

في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إصدار أوامر بإخلاء أحياء كاملة في مدينة غزة ومخيم جباليا شمالي القطاع، بالتزامن مع تصعيد العمليات العسكرية والغارات الجوية الكثيفة.

ووفقا لبيان صادر عن الأونروا، فإن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 86% من مدينة غزة أصبحت إما خاضعة لأوامر إخلاء أو أعلنت مناطق عسكرية مغلقة، ما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.