الدوحة تستضيف اجتماعات تحضيرية حاسمة وسط دعوات لتشكيل موقف عربي - إسلامي موحد ضد التصعيد الإسرائيلي|فيديو
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
الموساد الإسرائيلي: الهجوم في قطر عطل احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل
أحمد شوبير: الزمالك فريق منظم وتألق واضح لـ ناصر ماهر وعبد الله السعيد
مصر تهزم إيران في افتتاح مونديال الطائرة وتحقق إنجازًا تاريخيًا
ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مفوض الأونروا: غزة تمحى وتتحول إلى أرض غير صالحة للحياة

القسم الخارجي

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن قطاع غزة يتعرض لدمار واسع، مشيرا إلى أنه يتم "محو غزة وتحويلها إلى أرض قاحلة"، وأنها "تغدو يوما بعد يوم غير صالحة لعيش البشر".

وفي بيان صادر عنه اليوم، أوضح لازاريني أن الأطفال في غزة يعانون من الجوع، والعائلات تجبر على النزوح القسري، فيما يعيش السكان في حالة مستمرة من الخوف والقلق.

وأكد لازاريني أن العملية العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق تستدعي تدخلا سياسيا عاجلًا، مشددًا على أن "الإرادة السياسية واتخاذ القرار باتا ضروريين أكثر من أي وقت مضى".

وقال: "يجب وقف إطلاق النار فورا... ما نشهده يعكس غيابا تامًا للتعاطف والرحمة، ويجسد حالة الإفلات من العقاب التي أصبحت سائدة".

في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إصدار أوامر بإخلاء أحياء كاملة في مدينة غزة ومخيم جباليا شمالي القطاع، بالتزامن مع تصعيد العمليات العسكرية والغارات الجوية الكثيفة.

ووفقا لبيان صادر عن الأونروا، فإن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 86% من مدينة غزة أصبحت إما خاضعة لأوامر إخلاء أو أعلنت مناطق عسكرية مغلقة، ما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني الأونروا قطاع غزة الأطفال في غزة الاحتلال الإسرائيلي

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

ترشيحاتنا

كويكب يقترب من الأرض

كويكب عملاق يقترب من الأرض خلال أيام وناسا تحذر.. ما القصة؟

كل ما تريدين معرفته عن سرطان عنق الرحم.. أسبابه وأعراضه

كل ما تريدين معرفته عن سرطان عنق الرحم.. أسبابه وأعراضه

عواصف مغناطيسية

الأرض تستعد لمواجهة اضطرابات مغناطيسية بفعل ثقب ضخم.. ما القصة؟

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

