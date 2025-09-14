قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

يونيسف: أكثر من نصف مليون طفل تضرروا من زلزال شرقي أفغانستان

محمود عبد القادر

كشف ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في أفغانستان، تاج الدين أويوالي، أن الزلزال العنيف الذي ضرب ولايتي كونار وننغرهار شرق البلاد، وما تبعه من هزات ارتدادية قوية، أدى إلى تضرر أكثر من نصف مليون طفل.

وحذر أويوالي، وفقا لما نقله مركز إعلام الأمم المتحدة، من أن الأطفال في هذه المناطق الجبلية النائية يواجهون أخطارًا متعددة، أبرزها الإصابات غير المعالجة، ونقص المياه النظيفة، وضعف خدمات الصرف الصحي، وتفاقم معدلات سوء التغذية، فضلًا عن انقطاعهم عن التعليم وتعرضهم لضغوط نفسية حادة.

وأشار إلى أن الفتيات يتعرضن لمخاطر مضاعفة، حيث إن دمار المنازل يؤدي غالبًا إلى انقطاعهن المبكر عن الدراسة، في بلد تعترض فيه الفتيات تحديات كبيرة في الوصول إلى التعليم. 

كما حذر من أن فقدان الأسر لمصادر رزقها يزيد من احتمالية تزويج الأطفال، خاصة الفتيات.

وأوضح أويوالي أن منظمة اليونيسف تواصل الاستجابة للأزمة من خلال توفير خدمات صحية طارئة، عبر عيادات متنقلة وفرق طبية معززة تقدم الدعم في مجالات الصحة والتغذية.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أفغانستان الزلزال العنيف ولايتي كونار وننغرهار

