هل يشكل زلزال روسيا بقوة 7.4 درجة خطر تسونامي كبير؟

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.4 درجة ضرب قبالة ساحل كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا اليوم السبت.

وأكد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ، أنه لا يوجد خطر من أن يتسبب الزلزال في حدوث تسونامي.

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب على بعد 111 كيلومترا (69 ميلا) شرق مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي الروسية، المركز الإداري لمنطقة كامتشاتكا، على عمق 39.5 كيلومتر.

وكانت هيئة المسح قد أشارت في وقت سابق إلى أن قوة الزلزال بلغت 7.5 درجة قبل أن تخفضها.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الروسية في البداية من احتمال تشكل أمواج "خطيرة" يصل ارتفاعها إلى متر واحد (3.3 قدم) على طول بعض السواحل الروسية القريبة.

وقال المركز في وقت لاحق إن "تهديد التسونامي... قد انتهى الآن".

في شهر يوليو، ضرب أحد أقوى الزلازل المسجلة على الإطلاق شبه جزيرة كامتشاتكا، مما تسبب في حدوث موجات تسونامي بلغ ارتفاعها أربعة أمتار عبر المحيط الهادئ، وأدى إلى عمليات إجلاء من هاواي إلى اليابان.

كان الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجة هو الأكبر منذ عام 2011، عندما تسبب زلزال بقوة 9.1 درجة قبالة اليابان في حدوث تسونامي أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص.

دفع زلزال يوليو السلطات في اليابان إلى إصدار أوامر لنحو مليوني شخص بالتوجه إلى مناطق مرتفعة.

كما صدرت تحذيرات من احتمال وقوع تسونامي في مختلف أنحاء المنطقة، قبل أن يتم إلغاؤها أو تخفيض خطورتها.

