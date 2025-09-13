قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توتر بحري متصاعد.. واشنطن تعلن دعم الفلبين ضد أطماع الصين في جزيرة سكاربورو
الحوثيون يستهدفون يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
أستاذ قانون دولي يحلل قرار الأمم المتحدة حول حل الدولتين: لا يملك صفة الإلزام و يعكس توافقًا واسعًا
انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية
حالة الطقس اليوم .. الرطوبة مستمرة والحرارة مرتفعة نهارا
التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي
بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة تغادر إلى تشيلي لخوض منافسات كأس العالم
بيبو زي الأهرامات .. المخرج خالد جلال يرد على منتقدي الخطيب
سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟
نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة
3 أفعال بشأن القمامة تغرمك 10 آلاف جنيه | احذرها
كم عدد الأنبياء؟.. علي جمعة: المرسلون 313 فقط من أصل 124 ألفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هل يشكل زلزال روسيا بقوة 7.4 درجة خطر تسونامي كبير؟

مخاوف تسونامي في روسيا ودول أخرى
مخاوف تسونامي في روسيا ودول أخرى
محمد على

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.4 درجة ضرب قبالة ساحل كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا اليوم السبت.

وأكد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ، أنه لا يوجد خطر من أن يتسبب الزلزال في حدوث تسونامي.

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب على بعد 111 كيلومترا (69 ميلا) شرق مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي الروسية، المركز الإداري لمنطقة كامتشاتكا، على عمق 39.5 كيلومتر.

وكانت هيئة المسح قد أشارت في وقت سابق إلى أن قوة الزلزال بلغت 7.5 درجة قبل أن تخفضها.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الروسية في البداية من احتمال تشكل أمواج "خطيرة" يصل ارتفاعها إلى متر واحد (3.3 قدم) على طول بعض السواحل الروسية القريبة.

وقال المركز في وقت لاحق إن "تهديد التسونامي... قد انتهى الآن".

في شهر يوليو، ضرب أحد أقوى الزلازل المسجلة على الإطلاق شبه جزيرة كامتشاتكا، مما تسبب في حدوث موجات تسونامي بلغ ارتفاعها أربعة أمتار عبر المحيط الهادئ، وأدى إلى عمليات إجلاء من هاواي إلى اليابان.

كان الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجة هو الأكبر منذ عام 2011، عندما تسبب زلزال بقوة 9.1 درجة قبالة اليابان في حدوث تسونامي أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص.

دفع زلزال يوليو السلطات في اليابان إلى إصدار أوامر لنحو مليوني شخص بالتوجه إلى مناطق مرتفعة.

كما صدرت تحذيرات من احتمال وقوع تسونامي في مختلف أنحاء المنطقة، قبل أن يتم إلغاؤها أو تخفيض خطورتها.
 

زلزال 74 درجة روسيا تسونامي هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية كامتشاتكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

السفارة السعودية

نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

وزير التربية والتعليم مع الأهالي

ارتفاع مصروفات المدارس الرسمية يغضب الأهالي|والتعليم: مش هانربطها بتسليم الكتب .. وهنقبل التقسيط

تصعيد إسباني ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

ياسين منصور

ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

ترشيحاتنا

نيبال تطورات بعد الاحتجاجات

ما خطوات نيبال القادمة بعد الإطاحة برئيس الوزراء وتعيين سيدة بدلا منه؟

ماركو روبيو

روبيو في إسرائيل لمواجهة إعلان الدولة الفلسطينية ومناقشة اجتياح غزة

مخاوف تسونامي في روسيا ودول أخرى

هل يشكل زلزال روسيا بقوة 7.4 درجة خطر تسونامي كبير؟

بالصور

انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد