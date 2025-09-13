تعاون بين وكالة الشراكة والصندوق العربي فى تعزيز تنمية الدول الإفريقية

حثت السفيرة نيرمين الظواهري، مساعد وزير الخارجية الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مع السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية؛ أطر التعاون المشترك بين الوكالة والصندوق، وفي مقدمتها تطوير برامج تدريبية وتنموية مشتركة تستهدف تعزيز التنمية في الدول الإفريقية، فضلًا عن بحث سبل التعاون في إيفاد الخبراء المتخصصين.



وخلال اللقاء، أشاد وفد الصندوق بالدور المصري الداعم للتعاون العربي الإفريقي، وبالتعاون الممتد بين الصندوق والوكالة.

من جانبها، أكدت السفيرة نيرمين أن الوكالة تضع في صميم أولوياتها تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في دفع مسارات التنمية المستدامة وبناء القدرات في دول الجنوب.



وأشار "لعجوزي" - من ناحيته - إلى دور الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية بوصفه منبرًا تنمويًا حيويًا يستند إلى تاريخ طويل من المبادرات الفاعلة، منوهًا بأن الدورات التدريبية المتخصصة التي ينظمها الصندوق تهدف إلى نقل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة بالدول الإفريقية.



كما اتفق الجانبان على أهمية توظيف خبرات الوكالة والصندوق في طرح أفكار جديدة تتيح تطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دول القارة الإفريقية، ودعمها في تلبية تطلعاتها التنموية وتحسين جودة الحياة.



ويمثل هذا اللقاء ركيزة إضافية في مساعي الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتحديث شراكاتها المتنوعة، وتنسيق الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بالتوازي مع ترسيخ موقع الوكالة كشريك مسؤول وفاعل في جهود التنمية الشاملة والمستدامة في قارتنا الأفريقية وسائر دول الجنوب.