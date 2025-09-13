ترامب يلتقي وزير خارجية قطر في نيويورك لمدة ساعتين بواشنطن

أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألتقي اليوم بوزير الخارحية القطري أن الاجتماع بين ترامب وآل ثاني استمر لساعتين وناقش عدة ملفات

وبحسب مراسلة شبكة "NewsNation". فأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجري لقاء إيجابياً ورائعاً مع رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، في نيويورك،

واستمر اللقاء لمدة ساعتين حيث ناقش عدة ملفات

الاجتماع بين ترامب وآل ثاني استمر لساعتين وناقش عدة ملفات.

كما لفتت أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف كان موجوداً.

وأشارت إلى أن الأطراف توصلوا لنتائج إيجابية وناقشوا الخطوات المستقبلية.

جاء هذا بعدما أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، قد شدد في لقاء جمعه الجمعة، مع مسؤولين أميركيين، على أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف قيادات في حركة حماس بالدوحة.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني التقى نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن الجمعة.

وأكد الشيخ محمد أن قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر، معرباً عن تقديرها لشراكتها الوثيقة مع الولايات المتحدة ودعمها لسيادة قطر ومساعيها لتحقيق السلام في المنطقة.

كما أضاف البيان أنه جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

كذلك أوضحت الخارجية القطرية، أن نائب الرئيس الأميركي أكد، خلال الاجتماع، تضامنه مع دولة قطر، مشيرا إلى أن الحلول الدبلوماسية كفيلة بحل المسائل العالقة في المنطقة.

وأعرب فانس عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في الوساطة ودورها الفاعل في إحلال السلام بالمنطقة، مشددا على أن دولة قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة.