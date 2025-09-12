نيويورك تايمز: ترامب سيلتقي رئيس وزراء قطر في البيت الأبيض اليوم

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في نيويورك، خلال ساعات، وذلك عقب الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قيادات بحركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة.



وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الجمعة - نقلا عن مصادر مطلعة - بأن الاجتماع سيعقد بمشاركة مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، على أن يسبقه لقاء لرئيس الوزراء القطري مع وزير الخارجية ماركو روبيو في واشنطن، حيث ستتركز المحادثات على تداعيات الغارات الإسرائيلية ومناقشة اتفاق دفاعي محتمل بين البلدين.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يبحث الشيخ محمد مع المسئولين الأمريكيين تطورات الهجوم الإسرائيلي على بلاده ومستقبل محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان - بالإجماع - الغارة الإسرائيلية في بيان مشترك أيدته الولايات المتحدة، في خطوة وُصفت بالنادرة، فيما أكد رئيس الوزراء القطري - خلال جلسة المجلس - أن إسرائيل "تجاوزت الخطوط الحمراء" وأصبح من "المستحيل التنبؤ" بسلوكها المقبل.

من جانبه، أعرب ترامب عن استيائه من الغارة، مؤكدًا أن القرار اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو منفردة، مشددًا على أن القصف "لا يخدم أهداف إسرائيل أو الولايات المتحدة".