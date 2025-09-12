قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: كلمة النائب أبو العينين أكدت أهمية الاستثمار في أفريقيا والتغيرات المناخية
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل
الهجرة غير الشرعية تهدد أمن العالم.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من على مسئوليتي| بث مباشر
الخارجية: قرار الأمم المتحدة صفعة مدوية على وجه الاحتلال ورفض قاطع للتهجير
الدواء مش موجود.. صرخة استغاثة من مرضى زراعة الكلى بسوهاج لوزير الصحة
زد يفوز على الإسماعيلي بالدوري ويحتل المركز الرابع
توك شو

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها ردود الفعل الدولية على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة إلى أن الهجوم لم يكن مجرد عملية أمنية بل تحديًا مباشرًا لسيادة دولة ترتبط بعلاقات دفاعية ودبلوماسية وثيقة مع الولايات المتحدة. 

وأوضحت القناة أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اكتفى بوصف الضربة بأنها «غير مشجعة» دون إدانة صريحة، أثار تساؤلات واسعة حول مدى قدرته على حماية مصالح الحلفاء واستقلالية قراراته عن السياسات الإسرائيلية.

وأضاف التقرير أن واشنطن ادعت أنها أبلغت الدوحة بالهجوم مسبقًا، فيما قالت مصادر قطرية إن التحذير جاء أثناء أو بعد بدء الغارة الإسرائيلية، ما جعل الموقف الأمريكي يبدو شكليًا أكثر منه عمليًا. 

ولفت إلى أن وسائل إعلام أمريكية اعتبرت الضربة على قطر دليلاً على النهج العشوائي الذي اتبعه ترامب في التعامل مع الحرب على غزة، ورأت فيها إهانة شخصية وضربة مدمرة لمصداقيته الدولية، خاصة في ظل توقعات بأن يوازن بين دعم إسرائيل والالتزام بحماية شركاء واشنطن.

وأكد التقرير أن الهجوم الإسرائيلي على قطر وما أعقبه من ردود فعل دولية شكل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية ترامب في الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة تجاه حلفائها، في وقت يسعى فيه لدعم عمليات إسرائيل ضد حماس. 

وأشار إلى أن التناقض في تصريحات الإدارة الأمريكية والتأخير في التحذير الفعلي للدوحة قد يسهمان في تآكل الثقة في واشنطن، لا سيما لدى الشركاء الإقليميين الذين يراقبون بدقة سياسات البيت الأبيض تجاه القضايا الأمنية في الشرق الأوسط.

