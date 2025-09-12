ترامب: قبضنا على قاتل تشارلي كيرك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة إنه يعتقد أن السلطات ألقت القبض على المشتبه به في مقتل الناشط شيرلي كيرك، الذي لقي مصرعه أمس الأول الأربعاء.

وصرح ترامب في مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز": "أعتقد أننا اعتقلنا المشتبه به في مقتل شيرلي كيرك"، مضيفا أن المشتبه به يبلغ من العمر "28 أو 29 عامًا".

وقُتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، بالرصاص خلال فعالية كان يستضيفها في جامعة وادي يوتا في أوريم، شمال بروفو، أمس الأول الأربعاء.

أعلن الرئيس ترامب، خلال حفل تأبين أقيم الخميس، أن تشارلي كيرك، الناشط في حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" ومُقدّم البودكاست، والذي قُتل برصاصة يوم الأربعاء، سيُكرّم بوسام الحرية الرئاسي بعد وفاته وهو أعلى وسام مدني أمريكي.