غزة تصنع الحدث في أوروبا.. هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" بسبب إسرائيل

انضمت هولندا إلى أيرلندا في مقاطعة مسابقة يوروفيجن الغنائية لعام 2026 إذا شاركت إسرائيل في الحدث نظرًا لحجم المعاناة في غزة، وفقًا لما أعلنته هيئة البث الهولندية "أفروتروس" يوم الجمعة.

وأمس الجمعة، وصفت هيئة الإذاعة الأيرلندية "آر تي إي" مشاركة إسرائيل بأنها "غير مقبولة" بالنظر إلى "الخسائر الفادحة والمستمرة في الأرواح في غزة".

طغت الاحتجاجات على مشاركة إسرائيل في النسخ الأخيرة من مسابقة يوروفيجن بسبب العدوان على غزة، والذي أعقب هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل من قِبل هجوم حماس.

وأضافت "أفروتروس" أنها أخذت في الاعتبار أيضًا العدد الكبير من الصحفيين الذين لقوا حتفهم في غزة عند اتخاذ قرار مقاطعة مسابقة 2026، التي شاهدها 166 مليون شخص على شاشات التلفزيون هذا العام، إذا شاركت إسرائيل.

وأعلن اتحاد الإذاعات الأوروبية، المُنظّم للحدث، يوم الخميس أنه يتفهم "المخاوف والآراء الراسخة حول الصراع الدائر في الشرق الأوسط".

وقال مارتن جرين، مدير الاتحاد، في بيانٍ مُرسَل عبر البريد الإلكتروني: "ما زلنا نُجري مشاوراتٍ مع جميع أعضاء اتحاد الإذاعات الأوروبية لجمع آرائهم حول كيفية إدارة المشاركة والتوترات الجيوسياسية المُحيطة بمسابقة الأغنية الأوروبية".