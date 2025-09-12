قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف استعدت كفر الشيخ لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟.. المحافظ يوضح
غزة تصنع الحدث في أوروبا.. هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" بسبب إسرائيل
برلمانية أوكرانية تكشف حجم تداعيات الحرب الروسية على البنية التحتية
الهواتف أنقذتهم.. كيف أفلت قادة حماس من هجوم إسرائيل في الدوحة؟ |فيديوجراف
الحمصاني: افتتاح المتحف المصري نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة
السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة
أول تعليق من حماس على عملية الطعن بمدينة القدس
أسعار اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلبة
تهشم سيارة بسبب انهيار منزل مكون من طابقين في طنطا.. صور
بسبب لعب الكرة بالحديقة.. سيدة تحرر محضر ضد أمن نادي الزمالك
إشادة دولية بتنظيم مصر لاجتماع برلمان المتوسط برئاسة أبو العينين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مقارنة بين آيفون إير و iPhone 17 Pro والطرازات القديمة.. ماذا تغير؟
أخبار العالم

نجل نتنياهو يعلن فسخ خطوبته رسميا

محمود نوفل

 
أعلن نجل رئيس حكومة الاحتلال أفنير نتنياهو، البالغ من العمر 30 عامًا، فسخ خطوبته رسميًا على أميت يارديني بعد تأجيل زفافهما بسبب المخاوف الأمنية .

وبحسب تقارير  إعلامية إسرائيلية، فقد انتقل الابن الأصغر لرئيس الوزراء من المنزل الذي كان يتشاركه مع خطيبته منذ عامين وذلك لأنه كان يحتاج إلى بعض الوقت للتفكير" قبل اتخاذ القرار الحاسم بالانتقال إلى منزله الخاص.

وكان من المقرر في الأصل أن يحتفل الزوجان، المخطوبان منذ منتصف عام 2024، بزفافهما في نوفمبر الماضي.

وكان من المقرر أن يُقام حفل زفاف ثانٍ في 16 يونيو 2025، لكن الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية - الذي شُن قبل شهرين - أدى إلى تبادل إطلاق صواريخ استمر اثني عشر يومًا.

نتنياهو نجل نتنياهو المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية أميت يارديني حكومة الاحتلال

