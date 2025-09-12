نجل نتنياهو يعلن فسخ خطوبته رسميا



أعلن نجل رئيس حكومة الاحتلال أفنير نتنياهو، البالغ من العمر 30 عامًا، فسخ خطوبته رسميًا على أميت يارديني بعد تأجيل زفافهما بسبب المخاوف الأمنية .



وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فقد انتقل الابن الأصغر لرئيس الوزراء من المنزل الذي كان يتشاركه مع خطيبته منذ عامين وذلك لأنه كان يحتاج إلى بعض الوقت للتفكير" قبل اتخاذ القرار الحاسم بالانتقال إلى منزله الخاص.

وكان من المقرر في الأصل أن يحتفل الزوجان، المخطوبان منذ منتصف عام 2024، بزفافهما في نوفمبر الماضي.

وكان من المقرر أن يُقام حفل زفاف ثانٍ في 16 يونيو 2025، لكن الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية - الذي شُن قبل شهرين - أدى إلى تبادل إطلاق صواريخ استمر اثني عشر يومًا.