القوات الروسية تعلن تحرير بلدة وتوجيه ضربات لأهداف أوكرانية استراتيجية

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة نوفوبيتروفسكويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتوجيه ضربات مشتركة خلال الأسبوع، استهدفت فيها مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية ومطارات عسكرية ومستودعات أسلحة ومعدات.



وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" -: إنه في "الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر الجاري، نفذت القوات المسلحة الروسية ست ضربات جماعية ضخمة بأسلحة عالية الدقة و بطائرات مسيرة، أسفرت عن تدمير مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، والمطارات العسكرية، ومستودعات الأسلحة والمعدات العسكرية".



بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مراكز قيادة، ومواقع تجميع وتخزين وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، وورشة لإنتاج زوارق مسيرة، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب.



وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "وحدات تجمع قوات "الشرق" قد حررت، خلال الأسبوع الماضي، بلدات، خوروشيا وسوسنوفكا ونوفوبيتروفسكويه، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".موضحة أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور، بلغت أكثر من 1640 عسكريا، ودبابة و18 مركبة قتالية مدرعة و68 سيارة و10 قطع مدفعية ميدانية.