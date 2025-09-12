أول تعليق من حماس على عملية الطعن بمدينة القدس

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن عملية الطعن البطولية التي نفذها أحد أبطال فلسطين في مدينة القدس ظهر اليوم الجمعة، تأتي رداً طبيعياً على جرائم العدو الإرهابي وقطعان مستوطنيه، وتشكل ضربة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية وأوهامه بوقف مد المقاومة المتجذّر في نفوس أبناء شعب فلسطيني.

وقالت الحركة في بيان : إنّ العمليات المتواصلة التي ينفذها شباب فلسطين الثائر ضد جنود الاحتلال المجرمين، تأتي في ظل حرب الإبادة المتواصلة في غزة والضفة الغربية، وجرائم العدو الممتدة التي طالت دولنا العربية الشقيقة، وكان آخرها استهداف وفد الحركة المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت : ونؤكد أن خيار المواجهة مع المحتل هو الرد الطبيعي على جرائمه ومجازره الوحشية في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين الفاشيين في مدن وقرى الضفة والقدس، ومحاولاته المستميتة لفرض الضم والتهجير.

وختمت: كما نشدّ على أيدي شبابنا الثائر، الذين يجسّدون بإرادتهم الصلبة عزيمة لا تلين في مواجهة الاحتلال، وندعو جماهير شعبنا إلى مواصلة التصدي والمقاومة بكل الوسائل حتى دحر العدو عن أرضنا ومقدساتنا.