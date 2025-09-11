المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح

قالت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة دوروثي شيا، إن واشنطن تريد إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين وانتهاء الحرب في غزة فورا.

وزعمت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي أن حركة حماس هي من تطيل أمد الحرب في غزة، موضحة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء الحرب فورا.

وأشارت شيا إلى أنه على الدول الأعضاء مواصلة الضغط على حماس بدلا من منحها شرعية، لافتة إلى أن الحرب في غزة ستنتهي عندما تلقي حماس السلاح.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن الهجوم الإسرائيلي في قطر، الذي استهدف قيادات حركة حماس في الدوحة أمس الأول الخميس.

وفي السياق نفسه، دعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روزماري ديكارلو، اليوم الخميس لإبرام صفقة تعيد الرهائن الإسرائيليين وتنهي معاناة شعب غزة الآن.

وأوضحت أن غزة دمرت بالكامل والوضع لا يقل خطورة في الضفة الغربية، مضيفة أن النزاع في غزة قتل عشرات الآلاف من المدنيين ودمر القطاع، وأن قطر ومصر والولايات المتحدة تعمل على إنهاء النزاع في غزة.