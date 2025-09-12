قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفكر عربي said: عراقجي: المواد النووية المخصّبة تحت أنقاض المنشآت المقصوفة
بحضور الأنبا ميخائيل.. تخريج الدفعة الأولى من دبلومة سيكولوجية الإدمان والتعافي
آخر تحديث لعيار 24 اليوم الجمعة 12-9-2025
لكل المصريين.. المالية تصدر موازنة المواطن للعام الـ 12 على التوالي
يكن: فترة التوقف كانت فرصة لتصحيح الأخطاء بالزمالك..وهذه نصيحتي لـ فيريرا
عودة صمام الأمان أمام إنبي.. غياب جديد يضرب الأهلي في مباراة القمة بالدوري
ترامب: ٱمل في إفراج وشيك عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس
قداس عيد "النيروز" بإيبارشية المنصورة بحضور الأنبا أكسيوس
أعلى سعر دولار اليوم 12-9-2025
مندوب الكويت بمجلس الأمن: العدوان على قطر تهديد لأمن الخليج ولن نتهاون مع المساس بوحدتنا
ترامب يدعو أنصاره لضبط النفس بعد اغتيال الناشط تشارلي كيرك
ترامب: ٱمل في إفراج وشيك عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس

ترامب
ترامب
عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في الإفراج قريباً عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، مؤكداً أن ملف إطلاق سراحهم يظل أولوية بالنسبة له وللولايات المتحدة.

 وقال ترامب لبعض الصحفيين إنّه «نريد الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ونتمنى أن يكون ذلك قريباً»، معرباً عن أمل وأهمية ألّا تتأثر العملية بهذا الهجوم الإسرائيلي الأخير على العاصمة القطرية الدوحة والذي استهدف قيادات من حماس أثناء مناقشتهم مقترحات وقف إطلاق نار أمريكية. 

جاءت التصريحات في خضم تصاعد التوتر الدبلوماسي عقب الغارة التي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، منهم خمسة أعضاء من حماس ومسؤول قطري في الأمن الداخلي، وأحدثت صدمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتوسط القلق ردود الفعل السريعة من عدد من الدول والمنظمات التي اعتبرت الهجوم اعتداء على سيادة قطر تهديداً للاستقرار في المنطقة. 

ووصف ترامب الحادث بأنه "غير محبّذ" ودعا إلى الاحتكام للمسارات الدبلوماسية بدلاً من التصعيد العسكري، مشدداً على أن الهجمات التي تتم دون تنسيق مسبق أو دون مراعاة للجهود التي تُبذل من أطراف محايدة أو وسطاء، من شأنها أن تعرقل فرص السلام وتتسبب في تضرر المصالح الإنسانية.

 كما أعرب الرئيس الأمريكي عن استيائه من أنه لم يتم إعلام الولايات المتحدة مُسبقاً بالضربة، مما دفعه إلى مطالبة الحكومة الإسرائيلية بعدم تكرار مثل هذه الإجراءات دون استشارة واشنطن. 

وسط ذلك، يعكس الموقف ترامب محاولة الموازنة بين دعمه الثابت لأمن إسرائيل وحقها في التصدي لما تعتبره تهديدات أمنية، وبين الحاجة إلى استعادة الثقة الدولية وضمان أن تبقى جهود الوساطة الفاعلة في الملف الفلسطيني-الإسرائيلي على المسار الدبلوماسي.

ترامب الدوحة مجلس الأمن اسرائيل الرهائن

لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

فوائد التفاح والفرق بيت الأحمر والأصفر والأخضر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

