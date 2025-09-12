قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مدريد تصعد ضد تل أبيب.. إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي

وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس
وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس
ناصر السيد

استدعى وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجًا رسميًا على تصريحات صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

وأصدرت وزارة الخارجية الإسبانية بيانًا رفضت فيه هذه التصريحات ووصفتها بأنها كاذبة وتشهيرية، مما أدى إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعربت وزارة الخارجية الإسبانية عن استيائها رسميًا، واصفةً تصريحات نتنياهو بأنها "كاذبة وتشهيرية"، في بيان رسمي.

يُمثل هذا التطور فتورًا ملحوظًا في العلاقات، ويُبرز الحساسية المستمرة في التبادلات الدبلوماسية بين إسبانيا وإسرائيل.

وشن نتنياهو أمس الخميس، هجوما على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قائلا " قال رئيس الوزراء الإسباني سانشيز أمس إن إسبانيا لا تستطيع وقف حرب إسرائيل ضد إرهابيي حماس لأن "إسبانيا لا تملك أسلحة نووية" وهذا تهديد إبادة صارخ للدولة اليهودية الوحيدة في العالم.

وأضاف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "يبدو أن محاكم التفتيش الإسبانية، وطرد يهود إسبانيا، والقتل الجماعي الممنهج لليهود في الهولوكوست، لم تكن كافيةً لسانتشيز، أمرٌ لا يُصدق".

مدريد تصعد ضد تل أبيب إسبانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي تصريحات نتنياهو وزير الخارجية الإسباني رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

