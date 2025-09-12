مدريد تصعد ضد تل أبيب.. إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي

استدعى وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجًا رسميًا على تصريحات صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأصدرت وزارة الخارجية الإسبانية بيانًا رفضت فيه هذه التصريحات ووصفتها بأنها كاذبة وتشهيرية، مما أدى إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعربت وزارة الخارجية الإسبانية عن استيائها رسميًا، واصفةً تصريحات نتنياهو بأنها "كاذبة وتشهيرية"، في بيان رسمي.

يُمثل هذا التطور فتورًا ملحوظًا في العلاقات، ويُبرز الحساسية المستمرة في التبادلات الدبلوماسية بين إسبانيا وإسرائيل.

وشن نتنياهو أمس الخميس، هجوما على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قائلا " قال رئيس الوزراء الإسباني سانشيز أمس إن إسبانيا لا تستطيع وقف حرب إسرائيل ضد إرهابيي حماس لأن "إسبانيا لا تملك أسلحة نووية" وهذا تهديد إبادة صارخ للدولة اليهودية الوحيدة في العالم.

وأضاف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "يبدو أن محاكم التفتيش الإسبانية، وطرد يهود إسبانيا، والقتل الجماعي الممنهج لليهود في الهولوكوست، لم تكن كافيةً لسانتشيز، أمرٌ لا يُصدق".