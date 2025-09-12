ترامب يرفع سقف التحذير: صبري على بوتين ينفد وعقوبات وشيكة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن صبره على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينفد، وألمح إلى فرض عقوبات صارمة على خلفية الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن كييف بحاجة أيضًا إلى تقديم تنازلات.

وصرح ترامب لبرنامج "فوكس آند فريندز" عندما سُئل عما إذا كان صبره يُستنزف بسبب رفض روسيا إنهاء الصراع: "الصبر ينفد بسرعة، لكن الأمر يتطلب جهدًا كبيرًا".

تأتي تصريحات ترامب بعد أيام من اختراق طائرات روسية مسيرة للمجال الجوي البولندي في عمل استفزازي.

وفي حديثه مع قناة فوكس نيوز، قال الرئيس الأمريكي: "إنه ينفد بسرعة".

ومنح ترامب بوتين عدة مواعيد نهائية لاتخاذ خطوات لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، لكنه لم يفرض حتى الآن عقوبات أو أي عقوبات أخرى على موسكو.

وكان الرئيس الأمريكي قد التقى نظيره الروسي في ألاسكا الشهر الماضي لإجراء محادثات سلام، لكنها لم تسفر عن اتفاق.

وتأتي تصريحاته بعد أن رفض رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، يوم الجمعة، ادعاء ترامب بأن اختراق الطائرات الروسية المسيرة للمجال الجوي البولندي ربما كان "خطأً".