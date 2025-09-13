أكد حاكم ولاية يوتا الأمريكية ، سبنسر كوكس، اليوم السبت، إن جميع الأدلة المتوافرة لدى السلطات الأمريكية تشير إلى أن المشتبه به في قتل السياسي والناشط المحافظ تشارلي كيرك تصرّف بمفرده.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، ذكر المسؤول الأمريكي أن كل عنصر من الأدلة المتاحة لدى السلطات حتى الآن يُظهر بوضوح أن القاتل عمل بمفرده"، مشيراً إلى أن الدافع وراء الجريمة قد يكون كراهية المشتبه به لأفكار كيرك وكلماته وأفعاله.

ويشار إلى أن تشارلي كيرك، يعد أحد مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

و تعرّض كيرك لإصابة قاتلة خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، تاركاً وراءه زوجة وطفلين.

ويُعرف كيرك بمناهضته لدعم أوكرانيا، ووصفه لفلاديمير زيلينسكي بأنه "عقبة أمام السلام" و"دمية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية".

كما شدد مراراً على أن شبه جزيرة القرم كانت دائماً جزءاً من روسيا