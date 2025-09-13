الدفاع الروسية تعلن اعتراض وتدمير 42 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل



أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 42 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل .

وفي وقت لاحق أفادت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة نوفوبيتروفسكويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتوجيه ضربات مشتركة خلال الأسبوع، استهدفت فيها مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية ومطارات عسكرية ومستودعات أسلحة ومعدات.

بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مراكز قيادة، ومواقع تجميع وتخزين وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، وورشة لإنتاج زوارق مسيرة، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب.



