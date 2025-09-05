الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بحر آزوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بحر آزوف صباح اليوم.

وفي وقت سابق؛ نفذ الجيش الروسي سلسلة ضربات ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية للوقود المستخدمة لصالح تلك الصناعات وأصابت جميع أهدافها.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، كبدت وحدات مجموعة قوات "الشمال" القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 135 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية أيضا: ألحقت القوات المسلحة الروسية أضرارا بالبنية التحتية للنقل العسكري الأوكراني.

وأضافت: وحدات مجموعة قوات "الغرب" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية في عدد من مناطق خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 230 جنديا خلال24 ساعة .

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها التكتيكية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 200 جنديا خلال 24 ساعة .

وزادت : وحدات مجموعة قوات "المركز" سيطرت على مواقع أكثر استراتيجية، وألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت ما يصل إلى 450 جنديا خلال 24 ساعة.

وأكملت: وحدات مجموعة قوات "الشرق" تقدمت نحو دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 225 جنديا خلال 24 ساعة .

وختمت وزارة الدفاع الروسية بيانها قائلة : وحدات مجموعة قوات "دنيبر" ألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي خيرسون وزابوروجيه، وكبدتها خسائر بلغت ما يصل إلى 60 جنديا خلال 24 ساعة.