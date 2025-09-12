قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير.. عودة ارتفاع الرطوبة والحرارة نهارا| الطقس اليوم
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 230 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ثروة 1.2 مليار دولار| رجل أعمال برازيلي يثير الجدل بوصية لـ نيمار.. القصة الكاملة
واشنطن: سنتخذ إجراءات ضد البرازيل عقب إدانة الرئيس السابق بولسونارو
إعفاءات خاصة وحظر مشدد.. كيف ينظم القانون المصري حيازة الأسلحة؟
تحذير من ظاهرة وحيدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-9-2025
عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟
تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها
موازنة المواطن: استمرار خفض معدل الدين إلى 82% بنهاية يونيو 2026
فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك
بطاقة خدمات الأبرز.. شروط الإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 230 مسيرة أوكرانية خلال الليل

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
محمود نوفل

 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أسقاط 221 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق روسية بالإضافة إلى إسقاط 9 مسيرات أوكرانية الليلة الماضية فوق محيط العاصمة موسكو.

وكانت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أبدت استعدادها لإجراء مشاورات مع وزارة دفاع بولندا بشأن الطائرات المسيرة التي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : تم توجيه ضربة مكثفة الليلة الماضية لمنشآت تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني في مقاطعات إيفانو فرانكيفسك وخميلنيتسكي وجيتومير وفينيتسا ولفيف.

وأضافت الدفاع الروسية: الضربة المكثفة استهدفت مؤسسات كانت تقوم بإنتاج وإصلاح معدات المدرعات والطائرات

وتابعت الوزارة  الروسية: إصابة مصنع لفوف للدبابات والمدرعات ومصنع لفوف للطائرات حيث كانت تنتج طائرات مسيرة بعيدة المدى

وأردفت الدفاع الروسية: تم تحقيق كل أهداف الضربة المكثفة ودمرت كل المواقع التي تقرر استهدافها

وزادت وزارة الدفاع الروسية: لم تكن هناك مواقع في أراضي بولندا بين الأهداف المخطط لاستهدافها خلال الضربة المكثفة التي شنتها القوات الروسية الليلة الماضي على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وختمت الوزارة الروسية بيانها قائلة : مدى تحليق المسيرات التي استخدمتها القوات الروسية لضرب مواقع المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والتي يزعم أنها عبرت حدود بولندا، لا يتجاوز 700 كيلومتر

روسيا أوكرانيا طائرة مسيرة وزارة الدفاع الروسية موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الاموال المضبوطة بالاقصر

ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. الشرطة تضبط الملايين لحظة اقتسامها بالأقصر .. اعرف القصة

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

تمساح

نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

محمود الخطيب

غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي

ترشيحاتنا

خالد جلال

مد برنامج صيف قطاع المسرح حتى 15 سبتمبر

فرقة عبد الحليم نويرة

نويرة تبدأ موسمها الفنى بسهرة فى حب أم كلثوم وعبد الوهاب

رسالة

رسالة ماجستير حول التبرئة في مصر القديمة بآثار القاهرة

بالصور

كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

صبا مبارك تخطف الأنظار بجمالها

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

طريقة عمل خلطة المحشي

طريقة عمل خلطة المحشي
طريقة عمل خلطة المحشي
طريقة عمل خلطة المحشي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد