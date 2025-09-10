روسيا: مستعدون لإجراء مشاورات مع وزارة دفاع بولندا بشأن الطائرات المسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعدادها لإجراء مشاورات مع وزارة دفاع بولندا بشأن الطائرات المسيرة التي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : تم توجيه ضربة مكثفة الليلة الماضية لمنشآت تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني في مقاطعات إيفانو فرانكيفسك وخميلنيتسكي وجيتومير وفينيتسا ولفيف.

وأضافت الدفاع الروسية: الضربة المكثفة استهدفت مؤسسات كانت تقوم بإنتاج وإصلاح معدات المدرعات والطائرات

وتابعت الوزارة الروسية: إصابة مصنع لفوف للدبابات والمدرعات ومصنع لفوف للطائرات حيث كانت تنتج طائرات مسيرة بعيدة المدى

وأردفت الدفاع الروسية: تم تحقيق كل أهداف الضربة المكثفة ودمرت كل المواقع التي تقرر استهدافها

وزادت وزارة الدفاع الروسية: لم تكن هناك مواقع في أراضي بولندا بين الأهداف المخطط لاستهدافها خلال الضربة المكثفة التي شنتها القوات الروسية الليلة الماضي على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وختمت الوزارة الروسية بيانها قائلة : مدى تحليق المسيرات التي استخدمتها القوات الروسية لضرب مواقع المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والتي يزعم أنها عبرت حدود بولندا، لا يتجاوز 700 كيلومتر