الدفاع الروسية: القضاء على 1150 جنديا أوكرانيا وإسقاط 230 طائرة بدون طيار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة، على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، والقضاء على 1150 جنديا أوكرانيا في مختلف الجبهات.



وقالت الوزارة، - في بيان لها - أوردته وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك اليوم أن الطائرات العملياتية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية استهدفت نقاط مراقبة ومواقع إطلاق للمركبات الجوية الطويلة دون طيار ومحطات رادار الدفاع الجوي ونقاط التحكم، وكذلك مواقع للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 136 منطقة".



وأضافت أنه تم تدمير قاذفة نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" للقوات المسلحة الأوكرانية، كما أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خمسة صواريخ "كروز" وخمسة قاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" و230 طائرة بدون طيار".



وذكر البيان أن وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسنت الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 230 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 8 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة".



وبينت الوزارة أن وحدات مجموعة "الجنوب" استهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 240 جنديا، ومركبات، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية ومستودعين للمواد".



ولفت البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 515 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف.

وبلغت خسائر الجيش الأوكراني 165عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 11 مستودعا للذخيرة والعتاد".