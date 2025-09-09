قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفرص كتير ومفيش ضغوط|وزير التعليم يطمئن طلاب البكالوريا قبل العام الدراسي الجديد
وزير الخارجية: مصر ترفض تشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم
الصحة: إعداد خريجين مؤهلين بمهارات عالية تلبي متطلبات سوق العمل
إسبانيا تعاقب الاحتلال .. ممنوع دخول بن جفير وسموتريش
الرئيس السيسي يصدر قانونا بالترخيص لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
أخبار العالم

روسيا تعلن تدمير سيارة محملة بأجهزة راديو أمريكية متجهة لأوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي
محمود نوفل

أعلن الجيش الروسي تدمير سيارة في كونستانتينوكا كانت تقل أحدث أجهزة الراديو الأمريكية AN/PRC-163 التابعة لشركة L3Harris والمتجهة للقوات الأوكرانية.

وقال الجيش الروسي، في بيان له، إن الشحنة المدمرة كانت قادمة من بريطانيا.

وفي وقت سابق، نفذ الجيش الروسي سلسلة ضربات ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية للوقود المستخدمة لصالح تلك الصناعات وأصابت جميع أهدافها.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، فقد كبدت وحدات مجموعة قوات "الشمال" القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 135 جنديا.

وقالت الدفاع الروسية أيضا: “ألحقت القوات المسلحة الروسية أضرارا بالبنية التحتية للنقل العسكري الأوكراني”.

وأضافت الوزارة الروسية: "وحدات مجموعة قوات "الغرب" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية في عدد من مناطق خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 230 جنديا".

وتابعت: "وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها التكتيكية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 200 جنديا".

وزادت: "وحدات مجموعة قوات "المركز" سيطرت على مواقع أكثر استراتيجية، وألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت ما يصل إلى 450 جنديا".

وأكملت: "وحدات مجموعة قوات "الشرق" تقدمت نحو دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 225 جنديا".

وختمت وزارة الدفاع الروسية بيانها قائلة: "وحدات مجموعة قوات "دنيبر" ألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي خيرسون وزابوروجيه، وكبدتها خسائر بلغت ما يصل إلى 60 جنديا".

روسيا أوكرانيا بريطانيا الجيش الروسي وزارة الدفاع الروسية

