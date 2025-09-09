روسيا تعلن تدمير سيارة محملة بأجهزة راديو أمريكية متجهة لأوكرانيا

أعلن الجيش الروسي تدمير سيارة في كونستانتينوكا كانت تقل أحدث أجهزة الراديو الأمريكية AN/PRC-163 التابعة لشركة L3Harris والمتجهة للقوات الأوكرانية.

وقال الجيش الروسي، في بيان له، إن الشحنة المدمرة كانت قادمة من بريطانيا.

وفي وقت سابق، نفذ الجيش الروسي سلسلة ضربات ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية للوقود المستخدمة لصالح تلك الصناعات وأصابت جميع أهدافها.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، فقد كبدت وحدات مجموعة قوات "الشمال" القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 135 جنديا.

وقالت الدفاع الروسية أيضا: “ألحقت القوات المسلحة الروسية أضرارا بالبنية التحتية للنقل العسكري الأوكراني”.

وأضافت الوزارة الروسية: "وحدات مجموعة قوات "الغرب" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية في عدد من مناطق خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 230 جنديا".

وتابعت: "وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها التكتيكية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 200 جنديا".

وزادت: "وحدات مجموعة قوات "المركز" سيطرت على مواقع أكثر استراتيجية، وألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت ما يصل إلى 450 جنديا".

وأكملت: "وحدات مجموعة قوات "الشرق" تقدمت نحو دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 225 جنديا".

وختمت وزارة الدفاع الروسية بيانها قائلة: "وحدات مجموعة قوات "دنيبر" ألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي خيرسون وزابوروجيه، وكبدتها خسائر بلغت ما يصل إلى 60 جنديا".