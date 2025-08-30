قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة
4 طن حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 225 مليون جنيه | صور
مخالفات حددها القانون تمنع توصيل الكهرباء للعقارات | احذرها
بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق انتخابات نقابة القراء بإشراف قضائي كامل..صور
لتخلف الإدارة عن تقديم دليل إدانته .. براءة موظف من جريمة مخلة بالشرف
لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين
تفاصيل وصول وفد مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش
هجوم روسي كبير يستهدف مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
9 لاعبين.. غيابات مؤثرة للأهلي أمام بيراميدز بالدوري
خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب
أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام
تخلص من ضغوط الحياة اليومية بعبادة بسيطة .. واعظة بالأزهر تكشف عنها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

الجيش الأوكراني يعلن عن استهداف مصفاتي نفط روسيتين

محمد على

قالت القوات المسلحة الأوكرانية، السبت، إنها ضربت مصفاتي النفط الروسيتين في كراسنودار وسيزران خلال الليل.

سجّل الجيش انفجارات عدة وحريقًا في مصفاة كراسنودار النفطية، التي أفادت بأنها تُنتج 3 ملايين طن من المنتجات البترولية الخفيفة سنويًا في منطقة كراسنودار.

كما اندلع حريق في منطقة مصفاة سيزران النفطية في منطقة سامارا، والتي كانت تبلغ طاقتها الإنتاجية 8.5 مليون طن سنويًا قبل أغسطس، وفقًا للجيش.


صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي،  السبت، بأنه من غير الممكن تصور إعادة الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد بسبب الحرب في أوكرانيا ما لم تدفع موسكو تعويضات.

وصرحت للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن: "لا يمكننا أن نتصور إعادة هذه الأصول إلى روسيا إذا ما تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام، ما لم تدفع التعويضات".

الجيش الأوكراني مصفاتين نفطيتين روسيتين

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

تنسيق الجامعات 2025

جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

FreeBuds SE 4 من هواوي.. سماعات لاسلكية بإلغاء ضوضاء نشط وتصنيف IP54

مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025

مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025

سامسونج تستعد لمفاجأة سبتمبر .. ماذا ستعلن خلال أيام؟

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

أسرع تحويل سيارة بنزين إلى كهربائية في يوم واحد فقط

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

