الجيش الأوكراني يعلن عن استهداف مصفاتي نفط روسيتين

قالت القوات المسلحة الأوكرانية، السبت، إنها ضربت مصفاتي النفط الروسيتين في كراسنودار وسيزران خلال الليل.

سجّل الجيش انفجارات عدة وحريقًا في مصفاة كراسنودار النفطية، التي أفادت بأنها تُنتج 3 ملايين طن من المنتجات البترولية الخفيفة سنويًا في منطقة كراسنودار.

كما اندلع حريق في منطقة مصفاة سيزران النفطية في منطقة سامارا، والتي كانت تبلغ طاقتها الإنتاجية 8.5 مليون طن سنويًا قبل أغسطس، وفقًا للجيش.



صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، السبت، بأنه من غير الممكن تصور إعادة الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد بسبب الحرب في أوكرانيا ما لم تدفع موسكو تعويضات.

وصرحت للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن: "لا يمكننا أن نتصور إعادة هذه الأصول إلى روسيا إذا ما تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام، ما لم تدفع التعويضات".