الأونروا: إسرائيل تحظر وصول المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة
مدبولي من الصين: نوفر الكثير من المزايا والحوافز لجميع المستثمرين
أول تعليق لـ أنغام بعد ظهورها بحفل كايروكي .. ماذا قالت؟
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة للموساد
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة للموساد

ناصر السيد

أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم السبت تفكيك خلية إرهابية تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد في محافظة خراسان.

 وأوضحت العلاقات العامة لفيلق الإمام الرضا (ع) التابع للحرس الثوري الإيراني في بيان أنه، وبعد عمليات استخبارية دقيقة ومستمرة نفذتها منظمة استخبارات الحرس في خراسان الرضوية وبالتنسيق مع الجهاز القضائي، تم التعرف على ثمانية عناصر على ارتباط بجهاز الاستخبارات التابع للكيان الصهيوني (الموساد) وإلقاء القبض عليهم.

وقال بيان الحرس الثوري الإيراني أن هؤلاء الأفراد تلقوا تدريبات تخصصية عبر الفضاء الافتراضي من عناصر تابعة للموساد، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية. 

وأشار إلى أنه خلال الأحداث الأخيرة المعروفة بـ"الدفاع المقدس لمدة 12 يوماً"، أقدم هؤلاء الأفراد على إرسال إحداثيات مراكز حيوية وحساسة، إلى جانب معلومات تتعلق بشخصيات عسكرية بارزة، لضباط الاستخبارات في الموساد.

وبحسب الوثائق المتوفرة، كان المعتقلون يخططون لتنفيذ عمليات ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين، إضافة إلى استهداف وتخريب مراكز مهمة في مدينة مشهد المقدسة، غير أن السيطرة الاستخبارية الكاملة حالت دون أي تحرك عملي وتم اعتقالهم قبل التنفيذ. 

كما ضُبطت لدى هذه الشبكة كميات من المواد الأولية لصناعة قواذف وبنادق متفجرة وعبوات ناسفة وفخاخ متفجرة.

وأشار البيان أيضاً إلى أن من ضمن أنشطة هذه الخلية الإرهابية، التواصل والتعاون مع جماعات انفصالية.

الحرس الثوري الإيراني خلية إرهابية تابعة للموساد

سيارة كهربائية
مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة وماهي فوائدها ؟.. طبيب يجيب

