الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة للموساد

أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم السبت تفكيك خلية إرهابية تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد في محافظة خراسان.

وأوضحت العلاقات العامة لفيلق الإمام الرضا (ع) التابع للحرس الثوري الإيراني في بيان أنه، وبعد عمليات استخبارية دقيقة ومستمرة نفذتها منظمة استخبارات الحرس في خراسان الرضوية وبالتنسيق مع الجهاز القضائي، تم التعرف على ثمانية عناصر على ارتباط بجهاز الاستخبارات التابع للكيان الصهيوني (الموساد) وإلقاء القبض عليهم.

وقال بيان الحرس الثوري الإيراني أن هؤلاء الأفراد تلقوا تدريبات تخصصية عبر الفضاء الافتراضي من عناصر تابعة للموساد، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.

وأشار إلى أنه خلال الأحداث الأخيرة المعروفة بـ"الدفاع المقدس لمدة 12 يوماً"، أقدم هؤلاء الأفراد على إرسال إحداثيات مراكز حيوية وحساسة، إلى جانب معلومات تتعلق بشخصيات عسكرية بارزة، لضباط الاستخبارات في الموساد.

وبحسب الوثائق المتوفرة، كان المعتقلون يخططون لتنفيذ عمليات ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين، إضافة إلى استهداف وتخريب مراكز مهمة في مدينة مشهد المقدسة، غير أن السيطرة الاستخبارية الكاملة حالت دون أي تحرك عملي وتم اعتقالهم قبل التنفيذ.

كما ضُبطت لدى هذه الشبكة كميات من المواد الأولية لصناعة قواذف وبنادق متفجرة وعبوات ناسفة وفخاخ متفجرة.

وأشار البيان أيضاً إلى أن من ضمن أنشطة هذه الخلية الإرهابية، التواصل والتعاون مع جماعات انفصالية.