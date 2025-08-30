الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول

علق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، على قرار وزارة الخارجية الأمريكية برفض منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسئولين الفلسطينيين تأشيرات دخول الولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل بنيويورك.

وأكد دوجاريك، ضرورة تمكين جميع الوفود المؤهلة من حضور اجتماعات الجمعية العامة المقررة الشهر المقبل في مدينة نيويورك، وسنناقش ذلك مع وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن "الأمم المتحدة علمت بالخطوة الأمريكية من خلال تقارير صحفية، وستتابع الأمر مع وزارة الخارجية بما يتماشى مع اتفاقية مقر الأمم المتحدة المبرمة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين على "ضرورة تمكين جميع الدبلوماسيين والوفود المؤهلة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة من السفر بحرية".

وأضاف: "نأمل بالطبع أن يُحل هذا الأمر، ومن المهم أن تتمكن جميع الدول الأعضاء والمراقبون الدائمون من التمثيل، وخاصة كما نعلم في اجتماع حل الدولتين القادم الذي ستستضيفه فرنسا والسعودية في بداية الجمعية العامة".