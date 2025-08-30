صلاحياته مع ميدو.. نجم الزمالك السابق يشن هجوما على حسين لبيب

هاجم تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بعد توالي الأزمات على النادي.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية: “حسين لبيب لم يحارب ميدو أثناء تولي الأخير عضو لجنة التخطيط في الزمالك، بل بالعكس لبيب كان مديله صلاحيات رئيس نادي”.

وأضاف: “حسين لبيب أمتى دار النادي؟ منذ وصوله لكرسي الرئاسة بيسلم صلاحياته لـ ميدو ثم لجنة التخطيط برئاسة حازم إمام وعمرو الجنايني وميدو، ثم أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وبعدين يجيب حسين السيد عشان يضايق سليمان”.

وتابع: “أيمن الرمادي جيه تولى النادي شهر، كان بيقول مش عارف أخد قرار لأني مش عارف أكلم مين”.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني، اللاعبين، راحة بالأمس بعد الفوز على فاركو بهدف دون رد في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق السبت، في أحد فنادق التجمع الخامس استعدادًا للمباراة المقبلة.