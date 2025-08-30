قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق لـ أنغام بعد ظهورها بحفل كايروكي .. ماذا قالت؟
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة للموساد
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
كمين غزة يهز جيش الاحتلال: قتـ.لى وجرحى ومصير 4 جنود مجهول
مقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا بعد إشعال متظاهرين النار بمبنى البرلمان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
صلاحياته مع ميدو.. نجم الزمالك السابق يشن هجوما على حسين لبيب

سارة عبد الله

هاجم تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بعد توالي الأزمات على النادي.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية: “حسين لبيب لم يحارب ميدو أثناء تولي الأخير عضو لجنة التخطيط في الزمالك، بل بالعكس لبيب كان مديله صلاحيات رئيس نادي”.

وأضاف: “حسين لبيب أمتى دار النادي؟ منذ وصوله لكرسي الرئاسة بيسلم صلاحياته لـ ميدو ثم لجنة التخطيط برئاسة حازم إمام وعمرو الجنايني وميدو، ثم أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وبعدين يجيب حسين السيد عشان يضايق سليمان”.

وتابع: “أيمن الرمادي جيه تولى النادي شهر، كان بيقول مش عارف أخد قرار لأني مش عارف أكلم مين”.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني، اللاعبين، راحة بالأمس بعد الفوز على فاركو بهدف دون رد في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق السبت، في أحد فنادق التجمع الخامس استعدادًا للمباراة المقبلة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

