رياضة

سيف الجزيري خارج حسابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري

ملك موسى

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن موقف التونسي سيف الجزيري لاعب الفريق الأبيض، من مباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري.

وقال المصدر، إن اللاعب سيكون خارج حسابات الجهاز الفني في المباراة المقبلة أمام وادي دجلة في الدوري، بالرغم من وساطة بعض اللاعبين الكبار بالفريق لحل أزمة اللاعب مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني.

وأكد المصدر، أن الجزيري يواصل تدريباته بشكل منفرد تحت إشراف ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق في الفترة الحالية بناء على قرار المدير الفني.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني، اللاعبين، راحة بالأمس بعد الفوز على فاركو بهدف دون رد في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق غدًا السبت، في أحد فنادق التجمع الخامس استعدادًا للمباراة المقبلة.

