رياضة

أحمد ياسر يهاجم ريبيرو مدرب الأهلي بسبب فشله فى معاملة نجم الفريق

يمنى عبد الظاهر

وجه أحمد ياسر لاعب المصري البورسعيدي السابق، انتقادًا لـ الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب تراجع مستوى نجم الفريق عمر كمال عبدالواحد.

وقال أحمد ياسر في تصريح تليفزيوني عبر شاشة “أون سبورت”: "مستوى عمر كمال عبدالواحد متراجع بسبب ريبيرو لإنه مش بيتعامل نفسيًا كويس، وعمر من اللعيبه المميزة والجوكر في الملعب".

وأضاف: "كابتن علي ماهر كان بيعامل عمر كمال كويس وبيحتضنه عشان كدة نجح في المصري ومودرن سبورت".

وتابع: “ريبيرو مش عارف يعامل عمر كمال نفسيًا عشان كدة مش هيعرف يطلع منه أحسن حاجة”.

