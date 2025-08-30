محسن صالح ينتقد إدارة الاهلي بسبب عقود اللاعبين.. ماذا قال؟

أعلن محسن صالح عضو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة الحالي، رئيس لجنة التخطيط السابق في النادي الأهلي، احتجاجه على أرقام عقود لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مؤكدًا على أنه معترض على أرقام تلك العقود.



وقال محسن صالح خلال تواجده ضيفًا في برنامج الكابتن المذاع على شاشة قناة dmc: “أنا ضد ومعترض على الأرقام المبالغ فيها في عقود اللاعبين، مفيش عندنا لعيبة في مصر تصل إلى هذا المستوى، لكن الموضوع بقى منافسة ما بين الأندية الشعبية على وجه الخصوص، وعملية استقطاب نجوم على مستوى عالي لإرضاء جماهيري”.

وأضاف: “أنا بستغرب إزاي سعر اللعيب المصري وصل لكدة واحنا ساكتين، أو بستغرب إن الدولة ساكته إن لعيب يبقى بـ50 و60 و70 مليون جنيه، واحنا بنعاني من مشاكل كبيرة جدًا، طب السؤال هنوصل لـ فين؟”.

وتابع: “الفورقات بين اللعيبة في الدوري المصري بسيطة جدًا ومعندناش حد سوبر أو لعيب بياخد كورة من الجون للجون، معندناش سوبر مان، في خامات كويسة وعندهم موهبة ولكن مفيش مستوى يخلينا نقول لعيب يساوي 100 مليون جنيه أو حتى 50 مليون، ومفروض نشتغل وفق قدرتنا”.