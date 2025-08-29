التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين البنك الأهلي وطلائع الجيش

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام حاليًا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحداث الشوط الأول

شهدت الدقائق الأولى تفوقًا واضحًا لفريق البنك الأهلي الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب، وأهدر لاعبوه عدة فرص محققة أبرزها عن طريق أسامة فيصل والغانى ياو أنور، بينما ظهر لاعبو طلائع الجيش بمستوى متراجع دون أي خطورة تذكر على مرمى المنافس.

ترتيب الفريقين قبل اللقاء

البنك الأهلي: المركز 18 برصيد 3 نقاط.

طلائع الجيش: المركز 17 برصيد 4 نقاط.

تشكيل الفريقين في المباراة

البنك الأهلي (طارق مصطفى):

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: عمرو الجزار – سعيدو سيمبوري – مصطفى دويدار – أحمد متعب.

الوسط: محمود عماد – محمد بن شرقي – أحمد مدبولي.

الهجوم: أسامة فيصل – ياو أنور – أحمد أمين أوفا.

طلائع الجيش (هيثم شعبان):

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: محمد فتح الله "كماتشو" – عمرو طارق – أحمد علاء – خالد عوض.

الوسط: غيث مدادحة – حامد الجابري – علي حمدي – حسام السويسي.

الهجوم: إسماعيل أوجورو – كريم طارق.