قائمة منتخب إيطاليا لتصفيات كأس العالم 2026

استدعى جينارو جاتوزو مدرب إيطاليا المدافع جيوفاني ليوني – البالغ من العمر 18 عامًا - الذي لم يلعب دوليًا من قبل، والذي انضم مؤخرا إلى ليفربول، ضمن تشكيلته الأولى اليوم الجمعة قبل مباراتين في تصفيات كأس العالم أمام إستونيا وإسرائيل.



وجاءت قائمة إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، ماركو كارنيسيكي (أتالانتا)، أليكس ميريت (نابولي)، جولييلمو فيكاريو (توتنهام هوتسبير).

خط الدفاع: أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، راؤول بيلانوفا (أتالانتا)، ريكاردو كالافيوري (أرسنال)، أندريا كامبياسو (يوفنتوس)، جيوفاني دي لورينزو (نابولي)، فيديريكو ديماركو (إنتر ميلان)، فيديريكو جاتي (يوفنتوس)، جيوفاني ليوني (ليفربول)، جيانلوكا مانشيني (روما).

خط الوسط: نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، جيوفاني فابيان (بولونيا)، دافيدي فراتيسي (إنتر ميلان)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، نيكولو روفيلا (لاتسيو)، ساندرو تونالي (نيوكاسل يونايتد).

خط الهجوم: فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر ميلان)، مويس كين (فيورنتينا)، دانييل مالديني (أتالانتا)، ريكاردو أورسوليني (بولونيا)، ماتيو بوليتانو (نابولي)، جياكومو راسبادوري (أتلتيكو مدريد)، ماتيو ريتيجي (القادسية)، جيانلوكا سكاماكا (أتالانتا)، ماتيا زكاجني (لاتسيو).