استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز في الدوري

أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة، غياب 9 لاعبين لأسباب مختلفة، وهم: محمد سيحا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد شكري، مروان عطية، إمام عاشور، عمر كمال، محمد عبد الله، وأحمد عبد القادر.

قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير.

الدفاع: أشرف داري – محمد هاني – أحمد رمضان بيكهام – كريم فؤاد – أحمد عابدين – مصطفى العش – أحمد كوكا.

الوسط: أشرف بن شرقي – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – محمود حسن تريزيجيه – أحمد سيد زيزو – أحمد رضا – محمد مجدي أفشة – أليو ديانج – محمد علي بن رمضان.

الهجوم: نيتس جراديشار – محمد شريف.

وتأتي المباراة وسط أجواء تنافسية قوية، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الانتصار؛ لمواصلة مشواره نحو صدارة الدوري، بينما يطمح بيراميدز لإيقاف انطلاقة حامل اللقب.