رياضة

استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز في الدوري

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
حمزة شعيب

أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة، غياب 9 لاعبين لأسباب مختلفة، وهم: محمد سيحا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد شكري، مروان عطية، إمام عاشور، عمر كمال، محمد عبد الله، وأحمد عبد القادر.

قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير.

الدفاع: أشرف داري – محمد هاني – أحمد رمضان بيكهام – كريم فؤاد – أحمد عابدين – مصطفى العش – أحمد كوكا.

الوسط: أشرف بن شرقي – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – محمود حسن تريزيجيه – أحمد سيد زيزو – أحمد رضا – محمد مجدي أفشة – أليو ديانج – محمد علي بن رمضان.

الهجوم: نيتس جراديشار – محمد شريف.

وتأتي المباراة وسط أجواء تنافسية قوية، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الانتصار؛ لمواصلة مشواره نحو صدارة الدوري، بينما يطمح بيراميدز لإيقاف انطلاقة حامل اللقب.

ريبيرو قائمة الاهلي الاهلي وبيراميدز

طريقة عمل فراخ بالبصل

طريقة عمل فراخ بالبصل
طريقة عمل فراخ بالبصل
طريقة عمل فراخ بالبصل

لو عايزة شعرك يحسدوكي عليه .. حضري بخاخ طبيعي من نواة البلح | المكونات وطريقة الاستخدام

طريقة تحضير زيت نواة البلح للشعر
طريقة تحضير زيت نواة البلح للشعر
طريقة تحضير زيت نواة البلح للشعر

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.

لا تترك زجاجة الماء في السيارة.. احذر شربها

تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة

