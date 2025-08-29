جلسة فنية بين فيريرا ولاعبي الزمالك استعدادًا لوادي دجلة

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية تحقيق الفوز في المباراة المقبلة لمواصلة اعتلاء صدارة المسابقة، وشدد على ضرورة تلافي السلبيات التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية.



وطالب فيريرا لاعبي الفريق ببذل أقصى جهد والتركيز في التدريبات، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.



وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في المران.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.