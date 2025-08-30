القناة الناقلة ومعلق وموعد مباراة الأهلي و بيراميدز

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة مثيرة مساء اليوم السبت، حين يلتقي الأهلي مع بيراميدز على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

موقف الأهلي وبيراميدز قبل القمة

يدخل الأهلي اللقاء محتلاً المركز الثامن برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات؛ حيث تعادل مع مودرن سبورت (2-2)، وفاز على فاركو (4-1)، ثم تعادل سلبيًا أمام غزل المحلة.

أما بيراميدز فيتواجد بالمركز الثاني عشر بالرصيد ذاته من النقاط، بعدما تعادل مع وادي دجلة، وفاز على الإسماعيلي، ثم تعادل مع المصري (2-2)، قبل أن يخسر أمام مودرن سبورت (2-1).

المواجهة تمثل اختبارًا حقيقيًا للفريقين في بداية مشوار البطولة، حيث يسعى الأهلي إلى الدفاع عن لقبه واستعادة الصدارة سريعًا، بينما يبحث بيراميدز عن تثبيت أقدامه في المنافسة من أجل تحقيق حلمه بالفوز بأول ألقابه المحلية.

الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي وبيراميدز

أسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى طاقم إسباني بقيادة خافيير روخارس، ويعاونه ألفريدو رودريجيز موريني وخورخي بونو مايتي، بينما يتولى أليخاندرو مونيز رويس مهمة الحكم الرابع، ويتواجد خورخي فيجروا باسكيس على تقنية الفيديو "VAR".

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

الساعة: التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

الملعب: استاد السلام.

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.

المعلق: أيمن الكاشف.