إينو: بركات قالي ميسي هينفضك بالملعب.. ونجم برشلونة رفض قميص مدافع الأهلي

كشف معتز إينو نجم الأهلي الأسبق، كواليس مواجهة الأهلي وبرشلونة والكوبري الشهيرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي.

قال معتز إينو الذي حل ضيفا علي الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه مان تو مان: "في ماتش برشلونة مع الأهلي في دورة ودية في إنجلترا، كانت أخر سنة مع حسام البدري وفي المحاضرة راح كابتن حسام قالي يا إينو أنت اللي هتلعب على ميسي، وكان بركات قصادي راح عملي حركة كدة يعني ميسي هيروقك".

وأضاف نجم الأهلي الأسبق: "حسام عاشور قالي هتعمل ايه قلتله مش عارف دا ميسي أحسن لاعب في العالم بيعدي من أي حد، وإحنا شوفنا دلوقتي مع إنتر ميامي بيعمل إيه، لكن كان في عزه من 2011".

وتابع معتز إينو: "خدني كوبرى، فكل كورة كنت أضرب فيه راح متعصب ورفض يدي التيشيرت بتاعه لأي حد وطلع، لاعيبة الأهلي كلها كانت عاوزاه، خدت أنا تيشيرت سيدو كيتا، وأحمد السيد خد بتاع بيول، ومحمد سمير راح ياخذ بتاع يايا توراي فخده ولسه محمد بيقلع التيشيرت فقاله نو نو، قلتله انت مين علشان ياخد التيشيرت بتاعك".

وأضاف: "اللقطة الشهيرة وانا بضرب ميسي، أصل لازم أعمل فاول لأن لو لف وجالك يبقى الله يرحمك، المرة الوحيدة اللي لف فيها حطها بين رجلي، فهل أن طول الماتش هفضل أخذ في كوبري، مش كوبرى أكتوبر هو، فكنت بضربوه لقيته كمل فيا فرحت قلتله وات مش عارف أقوله إيه، اللى بتتاخد كوميكس معتز اينو بيزعق لميسي".