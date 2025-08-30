قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهرت بـ وفاء عامر.. محاكمة مروة يسرى ابنة مبارك المزعومة اليوم
أعظم حب .. ملك زاهر توجه رسالة لشقيقتها ليلي بمناسبة عيد ميلادها
الموت أو الأسر ..صورة للقسام تثير الجدل بعد حظر النشر عن أحداث حي الزيتون
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بـ بالإسماعيلية
محمد رمضان : أنغام صوت مصر.. وربنا استجاب لـ دعائنا وقامت بالسلامة
أحمد حسن يوجه رسالة جديدة لوزير الرياضة بشان ملف عقود اللاعبين
تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل
فضل الحوقلة.. 4 كنوز لو عرفتها تجعلك تواظب عليها
إينو: بركات قالي ميسي هينفضك بالملعب.. ونجم برشلونة رفض قميص مدافع الأهلي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 30-8-2025
بقوة 5.2 درجة.. زلزال ثان يضرب شرق روسيا في أقل من ساعة
حدث هام طال انتظاره.. العراق يشهد اليوم انسحاب القوات الأمريكية من بغداد
رياضة

إينو: بركات قالي ميسي هينفضك بالملعب.. ونجم برشلونة رفض قميص مدافع الأهلي

معتز إينو
معتز إينو
رباب الهواري

كشف معتز إينو نجم الأهلي الأسبق، كواليس مواجهة الأهلي وبرشلونة والكوبري الشهيرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي.

قال معتز إينو الذي حل ضيفا علي الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه مان تو مان: "في ماتش برشلونة مع الأهلي في دورة ودية في إنجلترا، كانت أخر سنة مع حسام البدري وفي المحاضرة راح كابتن حسام قالي يا إينو أنت اللي هتلعب على ميسي، وكان بركات قصادي راح عملي حركة كدة يعني ميسي هيروقك".
وأضاف نجم الأهلي الأسبق: "حسام عاشور قالي هتعمل ايه قلتله مش عارف دا ميسي أحسن لاعب في العالم بيعدي من أي حد، وإحنا شوفنا دلوقتي مع إنتر ميامي بيعمل إيه، لكن كان في عزه من 2011".
وتابع معتز إينو: "خدني كوبرى، فكل كورة كنت أضرب فيه راح متعصب ورفض يدي التيشيرت بتاعه لأي حد وطلع، لاعيبة الأهلي كلها كانت عاوزاه، خدت أنا تيشيرت سيدو كيتا، وأحمد السيد خد بتاع بيول، ومحمد سمير راح ياخذ بتاع يايا توراي فخده ولسه محمد بيقلع التيشيرت فقاله نو نو، قلتله انت مين علشان ياخد التيشيرت بتاعك".

وأضاف: "اللقطة الشهيرة وانا بضرب ميسي، أصل لازم أعمل فاول لأن لو لف وجالك يبقى الله يرحمك، المرة الوحيدة اللي لف فيها حطها بين رجلي، فهل أن طول الماتش هفضل أخذ في كوبري، مش كوبرى أكتوبر هو، فكنت بضربوه لقيته كمل فيا فرحت قلتله وات مش عارف أقوله إيه، اللى بتتاخد كوميكس معتز اينو بيزعق لميسي".

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

حسين فهمي

مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 63.9%للآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حادث انقلاب ميكروباص

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بـ 6 أكتوبر

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار: وصفة تراثية بطابع صحي

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. تواصل مع من يسكن قلبك

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

