محسن صالح: لو تأخرت إقالة كولر مباراة واحدة كان الأهلي خسر الدوري

أشار محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق في النادي الأهلي إلى أن إقالة مارسيل كولر من القيادة الفنية للنادي تمت في الوقت المناسب.

وأكد: "لو تأخرت إقالة كولر مباراة واحدة كان الأهلي سيخسر الدوري".

وقال محسن صالح في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة DMC: "لا خوف على فريق الأهلي تحت قيادة أي مدرب".

وأكمل: "أنا مع استمرار خوسيه ريبيرو مع الأهلي، وأرى أن المدرب أقل من قيادة الأهلي لكن لست قلقا على الفريق رغم ذلك".

واختتم: "إدارة المنظومة الكروية تحتاج إلى كياسة وخبرة، وكثرة النجوم في الفريق ليست مشكلة إذا كانت هناك شخصبية تسيطر عليهم مثلما فعل جوزيه سابقا".