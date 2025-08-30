إنت فين يا عمر؟.. محمد عمارة يفتح النار على نجم الأهلي

فتح محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، النار على عمر كمال عبدالواحد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه في مباراة الأهلي وغزل المحلة، التي أقيمت مساء الإثنين، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال محمد عمارة، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "ام بي سي مصر": “إنت فين يا عمر! إنت لعيب دولي لازم تبقى أحسن من كده”.

وأضاف: “عمر كمال عبدالواحد، لازم يبقى لعيب مؤثر في النادي الأهلي، هو بعيد جدًا عن مستواه، في مباراة غزل المحلة، معملش كورة واحدة عرضية”.