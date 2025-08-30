قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مقترح تغليظها بسبب التيك توكرز.. ما عقوبة غسل الأموال؟
ختام مهرجان العلمين الجديدة.. كايروكي يدعم القضية الفلسطينية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30-8-2025
اليوم.. الأزهر ينفذ فعاليات يوم السرد القرآني للطلاب داخل مصر وخارجها
ميدو عادل يروي سرّ لقائه بالزعيم عادل إمام «7 ساعات»
حبس شبكة منافية للآداب تستخدم أحد الكافيهات الشهيرة بالعجوزة
الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري
جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025
ميدو عادل: بعيش حياة مزدوجة كأب يحاول التوازن بين الحزم والمرونة في التعامل مع أولاده
ميلان يهزم ليتشي بثنائية في الدوري الإيطالي
اطمنوا.. وزير الري الأسبق يعلق على ترشيد استهلاك الفرد من المياه
أسامة حمدي: البنكرياس الصناعي سيتم تطبيقه قريبا في مصر لأول مرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

انتهي طلاب الثانوية العامة من تسجيل الرغبات في المرحلة الأولي والثانية حيث أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة المرحتلين خلال الأيام الماضية، ويترقب الطلاب في الوقت الحالي الاستعداد للعام الدراسي الجديد ومعرفة كافة الأوارق المطلوبة للتقديم بالجامعات المصرية المختلفة سوء الحكومية أو الأهلية والخاصة.

الاوراق المطلوبة للتقديم الي الكليات والجامعات المصرية في تنسيق الجامعات 2025

يستعرض موقع صدى البلد الأوراق المطلوبة وهي كالآتي:
شهادة المؤهل الدراسي
شهادة الميلاد المميكنة
عدد صور شخصية حديثة
صورة الرقم القومي
بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق
نموذج ٢ جند للذكور
نموذج ٦ جند او نموذج ٧ جند للذكور
جميع الصور أصل وصورة


تنسيق الجامعات 2025
ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2025 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

طلاب الثانوية العامة الاوراق المطلوبة للتقديم الي الكليات تنسيق الجامعات 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة حمدي

أستاذ بجامعة هارفارد: العلاج المناعي أحدث تحولا جذريا في مكافحة السرطان

الدكتور عبد المنعم فؤاد

المشرف العام على الرواق الأزهري: مصر عصية على من يحاول الاقتراب منها

الدكتور عبد المنعم فؤاد

هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. الأزهر يحسم الأمر

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..تحلّ بالصبر

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025 .. احمِ طاقتك

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. استمع ثم تحدّث

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

فيديو

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد