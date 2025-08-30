جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025

انتهي طلاب الثانوية العامة من تسجيل الرغبات في المرحلة الأولي والثانية حيث أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة المرحتلين خلال الأيام الماضية، ويترقب الطلاب في الوقت الحالي الاستعداد للعام الدراسي الجديد ومعرفة كافة الأوارق المطلوبة للتقديم بالجامعات المصرية المختلفة سوء الحكومية أو الأهلية والخاصة.

الاوراق المطلوبة للتقديم الي الكليات والجامعات المصرية في تنسيق الجامعات 2025

يستعرض موقع صدى البلد الأوراق المطلوبة وهي كالآتي:

شهادة المؤهل الدراسي

شهادة الميلاد المميكنة

عدد صور شخصية حديثة

صورة الرقم القومي

بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق

نموذج ٢ جند للذكور

نموذج ٦ جند او نموذج ٧ جند للذكور

جميع الصور أصل وصورة



تنسيق الجامعات 2025

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2025 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg