قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 ضوابط.. يسري جبر: هذا سر البركة في البيع والشراء
هزيمة أولى لمنتخب مصر للناشئين أمام عمان في كأس الخليج تحت 17 عامًا
بتروجيت يطير إلى عمان للمشاركة في البطولة العربية لتنس الطاولة
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثـ مان غريق لوران بالإسكندرية
فيريرا: لا جديد في الاستعداد لمباراة وادي دجلة عن المواجهة السابقة
سيراميكا كليوباترا يتقدم على المقاولون العرب بهدف السولية بالشوط الأول
60.4 %للحقوق 63.9%للآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
صراع ما بعد الانتخابات .. ترامب يسحب الحماية من كامالا هاريس
بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة
مأساة جديدة في كينيا .. العثور على 32 جثة لطائفة يوم القيامة
إعلام إسرائيلي: سموتريتش طلب من نتنياهو مجددا فرض السيادة على الضفة الغربية
عيد المحافظة القومي.. رحلات عمرة لقدامى المحاربين في الوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

60.4 %للحقوق 63.9%للآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث للعام الدراسي 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني الآتي:

https://tansik.digital.gov.eg

وذلك عقب استلام الطلاب لشهادات النجاح من مدارسهم، ويأتي ذلك استكمالًا لإجراءات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026.

وتؤكد الوزارة على ضرورة الحفاظ على الرقم السري وعدم إفشائه، لضمان سرية البيانات وحماية الرغبات من التعديل.

تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد

انطلقت أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2025 /2026، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها (الحديث والقديم)، حيث تواصل معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية تقديم خدمات الدعم الفني والإرشاد الكامل للطلاب، بما يسهم في تسهيل عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وضمان إدخال البيانات بشكل سليم وآمن.

ويمكن للطلاب الذين يحتاجون هذه الخدمة التوجه إلى أقرب معمل حاسب آلي متاح بالجامعات الحكومية للاستفادة من هذه الخدمات، التي تُقدم مجانًا وتهدف إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التنسيق.

كما يمكن للطلاب التعرف على أماكن معامل الحاسب الآلي من خلال صفحات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

https://mohesr.gov.eg/

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 جاءت كالآتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 وهي قبول خدمة اجتماعية من 54.9% للادبي وتربية فنية قد تصل 53.8% وتربية رياضية بنات وبنين 51.9%، ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 64% لعلمي علوم وحقوق قد تصل لـ 60%.
 

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025..
تشير إلى أنه يوجد اختلاف كبير بين تنسيق 2024 وتنسيق 2025 وذلك بسبب اختلاف نسبة النجاح بين العامين والمجاميع.
توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 تؤكد أن طلاب الشعبة العلمية لديهم فرصة أكبر بالالتحاق بكليات مقابل الشعبة الأدبية.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي تنسيق القبول بالجامعات توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 تنسيق المرحلة الثالثة 2025 مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

علياء قمرون

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

ترشيحاتنا

الأدوية

أدوية مغشوشة تهدد صحة المصريين| هيئة الدواء تحذر وتشدد الرقابة

اللواء محمد إبراهيم الدويري

الدويري: المصالحة الفلسطينية جزء بسيط من عظمة دور مصر لعقود

ارشيفية

وكيل المخابرات العامة السابق: مصر ليست وسيطا في القضية الفلسطينية بل شريك

بالصور

تحدب الظهر| ما أسبابه وما مضاعفاته وكيف يمكن علاجه؟

تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟

الريحان كنز طبيعي يحارب أمراضا خطيرة.. يدعم صحة القلب ويقي من السرطان

فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة قبل ممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون أسرار الطاقة الصفراء

تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم

هدى المفتي تلفت الانتباه في أحدث ظهور

بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها

فيديو

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد