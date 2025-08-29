60.4 %للحقوق 63.9%للآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث للعام الدراسي 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني الآتي:

https://tansik.digital.gov.eg

وذلك عقب استلام الطلاب لشهادات النجاح من مدارسهم، ويأتي ذلك استكمالًا لإجراءات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026.

وتؤكد الوزارة على ضرورة الحفاظ على الرقم السري وعدم إفشائه، لضمان سرية البيانات وحماية الرغبات من التعديل.

تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد

انطلقت أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2025 /2026، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها (الحديث والقديم)، حيث تواصل معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية تقديم خدمات الدعم الفني والإرشاد الكامل للطلاب، بما يسهم في تسهيل عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وضمان إدخال البيانات بشكل سليم وآمن.

ويمكن للطلاب الذين يحتاجون هذه الخدمة التوجه إلى أقرب معمل حاسب آلي متاح بالجامعات الحكومية للاستفادة من هذه الخدمات، التي تُقدم مجانًا وتهدف إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التنسيق.

كما يمكن للطلاب التعرف على أماكن معامل الحاسب الآلي من خلال صفحات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg/

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 جاءت كالآتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 وهي قبول خدمة اجتماعية من 54.9% للادبي وتربية فنية قد تصل 53.8% وتربية رياضية بنات وبنين 51.9%، ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 64% لعلمي علوم وحقوق قد تصل لـ 60%.



توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025..

تشير إلى أنه يوجد اختلاف كبير بين تنسيق 2024 وتنسيق 2025 وذلك بسبب اختلاف نسبة النجاح بين العامين والمجاميع.

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 تؤكد أن طلاب الشعبة العلمية لديهم فرصة أكبر بالالتحاق بكليات مقابل الشعبة الأدبية.