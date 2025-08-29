العمل في إسبوع.. جبران يتفقد مواقع إنتاج بالقليوبية والإسكندرية.. وأسواق تشغيل جديدة بإيطاليا

نشرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف" يوضح نشاط "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية .

بدأ هذا الأسبوع بقيام معالي وزير العمل محمد جبران بتفقد وحدتى تدريب مهني متنقلتين، قام الفنيون والمتخصصون بالوزارة بتطويرهما، وتم تجهيزهم بدعم مالي من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، قبل انطلاقهما إلى قرى بمحافظة الغربية، لتعملان على تدريب وتأهيل السيدات والفتيات على الحرف التراثية واليدوية بالمجان ط.

كما إلتقى الوزير، مع وفدِ من ممثلي رجال الأعمال ، والجالية المصرية في إيطاليا، لتفعيل سُبل التواصل، والتعاون،لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية الماهرة والمُدربة.

واستقبل الوزير ، السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر لدى الكويت ، والذي سوف يتسلم مهامه الجديدة خلال الفترة المُقبلة ،وفي بداية اللقاء تقدم الوزير جبران إلى السفير محمد جابر ،بخالص التهنئة على توليه هذا المنصب وتمنى له التوفيق والنجاح.. واتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق فيما يخص ملفات وقضايا العمل ذات الإهتمام المُشترك.

المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

كما ترأس وزير العمل ، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال،والمؤسسات ذات الصلة بملفات العمل،وقال الوزير جبران ،أن هذه الجلسة تأتي في إطار جلسات مناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025..

وزار وزير العمل ،محافظة القليوبية ، والتقى المحافظ المهندس أيمن عطية ،وذلك في بداية جولة داخل "المحافظة" شملت مجموعة من الفعاليات..و ناقش الوزير مع المحافظ،سبل تفعيل التعاون والتنسيق في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك ،خاصة التدريب المهني والتشغيل وتوفير فرص العمل للشباب ، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،وكذلك حماية العمالة غير المنتظمة ،وتراخيص عمل الأجانب،و تهيئة بيئة عمل لائقة مواتية للاستثمار والأمان الوظيفي للعمال خاصة مع بداية تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، مطلع شهر سبتمبر المقبل..واستكمل وزير العمل جولته بإفتتاح ورشة عمل تثقيفية للتوعية بقانون العمل الجديد، بحضور عدد من النواب والمستثمرين ،شارك فيها ممثلين عن إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية من 130 شركة بالمحافظة، وعددهم 217 شخص.

عقود عمل لذوي الهمم

وخلال الافتتاح سلم الوزير والمحافظ، 30 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة ، لدمجهم في سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وفي ختام جولته ،تفقد وزير العمل، والمحافظ مركز العربي للبحوث والتطوير بمدينة بنها، التابع لمجموعة "العربي"، والذي يواكب أحدث التطورات التكنولوجية في تصميم المنتجات، التي يتم تصنيعها داخل مصر، وتطرح في الأسواق المحلية والعالمية تحت شعار صنع في مصر...كما زار، مصنع نصار جروب بقليوب، وافتتحا مدرسة نصار جروب الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، وأكد الوزير جبران على أن الحكومة المصرية حريصة على تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل مشيدا بقصة نجاح مجموعة شركات نصار التي تأسست عام 1971 وبدأت بمصنع صغير لإنتاج الاسلاك الصلبة، وتنتج الأن المسامير والأسلاك، بحجم استثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه، ويعمل فيها ما يقرب من 3500 عامل.

تكريم عامل المزلقان

وخلال هذا الأسبوع كرم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور محمد جبران، وزير العمل، طارق محمد برس، عامل مزلقان السادات ببني سويف، الذي تمكن بيقظته وشجاعته من إنقاذ حياة شاب كاد أن يلقى مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره المزلقان ،حيث يأتي هذا التكريم في إطار الحرص على تكريم النماذج المشرفة التي تجسد معاني التضحية والتفاني والإخلاص..كما التقى وزير العمل بمقر الوزارة ،مع وفدِ من مُمثلي شركات "الدليفري"و"توريد مهمات الوقاية"،وذلك للتنسيق فيما يخص البدء في تنفيذ حملة "سلامتك تهمنا"، والتي أطلقتها الوزارة مؤخرًا ،وتستهدف في المرحلة الأُولىَ تقديم الحماية لعمالة توصيل الطلبات "الدليفري"،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرنامج الحكومة بتقديم الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا وتوفير بيئة عمل لائقة لها..وأكد الوزير جبران على أن خطة التنفيذ تشمل حملات توعوية وتفتيشية لتطبيق القانون،وإعداد قاعدة بيانات لهم ،والتنسيق مع شركات متخصصة في توفير "مهمات الوقاية" .

الخدمات البترولية

كما سلّم وزير العمل محمد جبران ، 97 شهادة تدريب كدفعة جديدة، للخريجين الذين حصلوا على منحة مجانية من الوزارة ، للتدريب في مجالات الخدمات البترولية ، داخل مركز تدريب شركة الحفر المصرية، الذي يُقدم برامج ودورات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وقال أن هذه المنحة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد ..

كما شارك الوزير جبران مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في زيارة تفقدية لمصنع النصر للمسبوكات بمنطقة طناش- الوراق بمحافظة الجيزة، بمشاركة الدكتور/ أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

جولة في الإسكندرية

كما أنه جولة في الأسكندرية استقبل الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ، السيد/ محمد جبران وزير العمل، في ديوان عام المحافظة، في مستهل زيارة رسمية اجراها الوزير للمحافظة، وشملت الزيارة عددًا من الفعاليات المهمة، منها جولات ميدانية داخل مواقع إنتاج، وتفقد دورات تدريبية للعمال، بالإضافة إلى ندوة تثقيفية للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والمقرر بدء تطبيقه رسميًا مطلع الشهر المقبل..حيث إفتتح الوزير صالة الانتاج الجديدة بشركة جولدن ستارز للملابس الجاهزة بالمحمودية "شركة مساهمة مصرية"،ليصل عدد العمال فيها بعد الافتتاح الجديد 2000 عامل، من بينهم 110 من ذوي الهمم ،وقام بتسليم 15 عقد عمل جديد لذوي الهمم..وأكد معالي الوزير جبران عن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التشجيع على الاستثمار والأمان الوظيفي للعمال ، وتوفير فرص العمل اللائقة، وصناعة بيئة صحية لصالح طرفي العملية الإنتاجية .. كما افتتح وزير العمل ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية بالإسكندرية، تحت عنوان: "نحو بيئة عمل مستقرة وآمنة"، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية، ورجال الأعمال، وممثلي المجتمع المدني،وحاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل ..هذا وتستمر مديريات العمل في المحافظات في إطلاق حملات "سلامتك تهمنا"،وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج ،وتوفير فرص عمل لائقة للشباب ،وتنفيذ خطط التدريب المهني من أجل التشغيل ..