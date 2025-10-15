الشيتاني: تعليم الفتيات مفتاح خفض المواليد.. والتنمية تغير ثقافة العزوة

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق، إن تعليم الفتيات حتى سن 18 عامًا هو السلاح الأهم في مواجهة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن الوعي والتعليم هما الأساس لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة.

وأوضح «الشيتاني»، أن التعليم يمنح الفتيات القدرة على اتخاذ قرارات مسؤولة بشأن الإنجاب مستقبلًا، مطالبًا بسن تشريعات واضحة لمنع تسرب الفتيات من التعليم باعتباره استثمارًا مباشرًا في التنمية البشرية.

وبيّن أن محافظات الصعيد لا تزال تسجل معدلات إنجاب مرتفعة مقارنة ببقية المحافظات، نتيجة العادات الثقافية الراسخة التي تربط مكانة الأسرة بعدد الأبناء.

ودعا إلى نهج لامركزي في التعامل مع القضية السكانية، بحيث تُمنح المحافظات سلطات أوسع لتنفيذ برامج توعية محلية تتناسب مع طبيعة مجتمعاتها، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي السبيل الحقيقي لتغيير الفكر المجتمعي وليس الاكتفاء بالحديث عن تنظيم الأسرة.

واختتم بالتأكيد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو ضبط النمو السكاني، وأن تمكين المرأة وتعليمها يمثلان الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متوازن ومزدهر.