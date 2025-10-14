سفير فلسطين بالقاهرة: الدور المصري محوري في وقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة

أكد السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، أهمية الدور المصري في إيقاف الحرب في قطاع غزة ومنع تهجير الفلسطينيين .

وقال اللوح - في تصريح خاص لقناة (النيل للأخبار) - إن ما جرى أمس في قطاع غزة من تبادل للأسرى يحمل أهمية كبيرة، ويعكس التزامًا جادًا بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء في مرحلتها الأولى أو في المراحل القادمة .

وأضاف "بالنسبة لنا، كان الأهم في هذه الخطة هو وقف الحرب على الشعب الفلسطيني، ومنع التهجير، وفتح المعابر، وتقديم الإغاثة لشعبنا في قطاع غزة، وهذا يعزز الدور المركزي والمحوري الذي تلعبه مصر في هذه المرحلة والمراحل المقبلة، لضمان وقف إطلاق نار مستدام وحماية الشعب الفلسطيني" .

وأوضح أن السلطة الوطنية الفلسطينية قدمت خطة واضحة، بالتنسيق مع مصر، لإدارة قطاع غزة، وتم اعتمادها من قبل الدول العربية والإسلامية، مؤكداً أن حكم قطاع غزة هو شأن فلسطيني .

