الغرف التجارية: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تمنح الشركات فرصة ذهبية
النرويج تدعو لتشكيل قوة دولية لحفظ السلام في غزة خلال ديسمبر
أوضاع غزة ما تزال كارثية رغم وقف إطلاق النار.. والقيود تعرقل وصول المساعدات
مباراة مجنونة.. منتخب الجزائر يتفوق على البحرين بثلاثية في الشوط الأول
عمر السومة يرد على اتهامات اتحاد الكرة السوري.. ويكشف حقيقة غيابه عن كأس العرب
سعر الدولار الآن في مصر
دخل الفن بالصدفه.. من هو الفنان سعيد مختار ؟
القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ومصر اليوم في كأس العرب
3 أهداف مثيرة خلال 6 دقائق في مباراة الجزائر والبحرين بكأس العرب
أونروا: آلاف الشاحنات جاهزة لدخول غزة وإسرائيل تمنع مئات الأصناف الأساسية
بعد بنتايج..خوان بيزيرا يتقدم بإنذار لإدارة الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة
استطلاع: الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض الفائدة مرتين في 2026| تفاصيل
تموين البحيرة : تحرير 2583 محضرًا للمخابز والأسواق خلال نوفمبر الماضي

ساندي رضا

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحال العامة و التجارية ومحطات تمويل السيارات، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقاً للاشتراطات المقررة، والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان.

أسفرت الحملات التموينية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة محمد هدية ، بالتنسيق مع الصحة، الطب البيطري، ومباحث التموين، خلال شهر نوفمبر عن تحرير 2583 محضراً متنوعاً، عبارة عن 1174 محضرا نتيجة للمرور على المخابز، تمثلت في: إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، تجميع خبز وبطاقات تموينية،إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،عدم صرف بونات، توقف عن الإنتاج، تصرف بالإضافة لعدد 9 محاضر لمخابز سياحية.

1277 محضرا نتيجة للمرور على الأسواق، عبارة عن لحوم مكشوفة وذبح خارج المجازر الحكومية، إدارة بدون ترخيص، سلع مجهولة المصدر واخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بيع بأزيد من السعر، عدم إعلان عن الأسعار، بدون بيانات،بالإضافة إلى تحرير 123 محضر مواد بترولية.

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

فيروسات

احم نفسك من الإنفلونزا وابعد عن فخ المضادات الحيوية | نصائح ذهبية لصحة أفضل

غزة

وزير الخارجية التركي: قوة الشرطة في غزة يجب أن تتكون من فلسطينيين مدربين وليس من حماس

صورة أرشيفية

معايير دقيقة.. القومي للمرأة يكشف تفاصيل مبادرة ملهمات عربيات

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

