تموين البحيرة : تحرير 2583 محضرًا للمخابز والأسواق خلال نوفمبر الماضي

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحال العامة و التجارية ومحطات تمويل السيارات، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقاً للاشتراطات المقررة، والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان.

أسفرت الحملات التموينية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة محمد هدية ، بالتنسيق مع الصحة، الطب البيطري، ومباحث التموين، خلال شهر نوفمبر عن تحرير 2583 محضراً متنوعاً، عبارة عن 1174 محضرا نتيجة للمرور على المخابز، تمثلت في: إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، تجميع خبز وبطاقات تموينية،إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،عدم صرف بونات، توقف عن الإنتاج، تصرف بالإضافة لعدد 9 محاضر لمخابز سياحية.

1277 محضرا نتيجة للمرور على الأسواق، عبارة عن لحوم مكشوفة وذبح خارج المجازر الحكومية، إدارة بدون ترخيص، سلع مجهولة المصدر واخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بيع بأزيد من السعر، عدم إعلان عن الأسعار، بدون بيانات،بالإضافة إلى تحرير 123 محضر مواد بترولية.