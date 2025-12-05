قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة انتخابات أبو حمص بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة، والتي تضم مركزي أبو حمص وإدكو، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

بلغ عدد الحضور 130 ألفا و427 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 3610 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 126 ألفا و819 صوتا.

ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم أبو حمص وإدكو على مقعدين وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات "أحمد العرجاوي" 55 ألفًا و209 صوتًا، يليه "محمود رشاد حبيب" 38 ألفًا و883 صوت، يليه"علي أبو نعمة" 31 ألفا و620 صوتًا، يليه "صالح شيشي" 20 ألفًا و246 صوتًا.

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة لم تدخر جهدًا في تهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية، من خلال تجهيز المقار وتقديم كافة الخدمات اللوجستية بمحيط اللجان، بما يضمن بيئة آمنة وميسّرة لجميع الناخبين.

ووجهت الدكتورة جاكلين خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية من قوات الأمن والقضاة والأجهزة التنفيذية والقائمين على العملية الانتخابية، على ما بذلوه من جهد متواصل لتوفير الأجواء الآمنة والميسرة أمام الناخبين وضمان النزاهة والشفافية والانضباط.

