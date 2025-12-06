موسم سياحي مميز.. وفود سياحية متعددة الجنسيات تزور المناطق الأثرية بالمنيا

تشهد المناطق السياحية والأثرية بمحافظة المنيا إقبالًا ملحوظًا من السائحين من مختلف الجنسيات، خاصة مع الأجواء الطبيعية الخلابة التي تتميز بها البلاد هذه الفترة، واحتفال الزائرين ببداية العام الجديد ضمن الموسم السياحي المتميز.

وأوضح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تعمل على تهيئة البيئة السياحية وتقديم كافة سبل الدعم للوفود السياحية، بما يعكس التراث الحضاري العريق للمنيا ويعزز مكانتها على الخريطة السياحية الوطنية والدولية.

وأشار المحافظ إلى أن زيارة المنيا تتوافق مع شغف السائح بالتعرف على تاريخ مصر عبر العصور، خاصة وأن المحافظة تتميز بتعدد العصور التاريخية التي مرت بها، وتضم نحو ثلث آثار مصر، ما يجعلها وجهة مفضلة للراغبين في استكشاف الحضارة المصرية القديمة عبر مختلف الحقبات التاريخية.

كما زارت الوفود مجموعة من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، وتجولت في المناطق الأثرية المختلفة، مع تقديم فرق الإرشاد السياحي شروحات مفصلة عن تاريخ الحضارة المصرية في صعيد مصر، مما أتاح للسائحين التعرف على الجوانب الثقافية والحضارية للمحافظة.

وأكد اللواء كدواني حرص المحافظة على استمرار استقبال مثل هذه الوفود من مختلف دول العالم، وتشجيع السياحة الثقافية والأثرية التي تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتعريف العالم بالموروث الحضاري الغني للمنيا.