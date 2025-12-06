قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الفنان سعيد مختار
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
5843 فرصة عمل بـ 10 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري المنيا: تحصين 215 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد الحمى القلاعية

تحصين الماشية
تحصين الماشية
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطب البيطري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على استمرار حملات التحصين والمتابعة الميدانية لضمان سلامة الثروة الحيوانية ومواجهة أي بؤر مرضية قد تظهر، تنفيذًا لتوجيهات الدولة للحفاظ على صحة المواطنين وصحة الحيوان.

وفي هذا السياق، أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا عن تحصين 215 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

الحملة القومية للتحصين

وأوضح الدكتور طارق ربيع، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة انطلقت بمشاركة فرق بيطرية مدربة، تعمل بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتسهيل وصول الفرق إلى المربين في المناطق النائية، وتقديم خدمات التحصين والمتابعة البيطرية، إلى جانب تسجيل وترقيم الحيوانات، بهدف رفع مناعة الماشية والحد من انتشار الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن الحملة شهدت إقبالًا كبيرًا من المربين، حيث تقوم الفرق بتنفيذ التحصين في مواقع التجمعات الحيوانية، مع تقديم الإرشادات الخاصة بطرق التربية السليمة وسبل الوقاية من الأمراض، حرصًا على تحقيق أعلى معدلات الأمان الحيوي داخل المزارع.

المنيا الحملة القومية لتحصين الماشية الثروة الحيوانية الطب البيطري مرض الحمي القلاعية والوادي المتصدع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

10 أذكار بعد الصلاة

10 أذكار بعد الصلاة المفروضة تمنحك خير الدنيا والآخرة.. لا تغفل عنها

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر

ترشيحاتنا

خالد الغندور

توقعات خالد الغندور للقاء الأرجنتين والجزائر في كأس العالم

الزمالك لكرة اليد

الأهلي يحافظ على صدارة دوري المحترفين لكرة اليد رغم الخسارة أمام الزمالك

سيدات الزمالك

تشكيل سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي في الجولة الحادية عشرة من الدوري

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد