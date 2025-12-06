بيطري المنيا: تحصين 215 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد الحمى القلاعية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطب البيطري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على استمرار حملات التحصين والمتابعة الميدانية لضمان سلامة الثروة الحيوانية ومواجهة أي بؤر مرضية قد تظهر، تنفيذًا لتوجيهات الدولة للحفاظ على صحة المواطنين وصحة الحيوان.

وفي هذا السياق، أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا عن تحصين 215 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

الحملة القومية للتحصين

وأوضح الدكتور طارق ربيع، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة انطلقت بمشاركة فرق بيطرية مدربة، تعمل بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتسهيل وصول الفرق إلى المربين في المناطق النائية، وتقديم خدمات التحصين والمتابعة البيطرية، إلى جانب تسجيل وترقيم الحيوانات، بهدف رفع مناعة الماشية والحد من انتشار الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن الحملة شهدت إقبالًا كبيرًا من المربين، حيث تقوم الفرق بتنفيذ التحصين في مواقع التجمعات الحيوانية، مع تقديم الإرشادات الخاصة بطرق التربية السليمة وسبل الوقاية من الأمراض، حرصًا على تحقيق أعلى معدلات الأمان الحيوي داخل المزارع.